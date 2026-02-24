AxSí considera que Cavada no puede presumir de San Fernando como Ciudad del Deporte debido al mal estado de las instalaciones deportivas municipales

El responsable de Administración de la Coordinadora Local de AxSí, Jose Francisco Arenillas, ha denunciado el contraste entre el discurso oficial del equipo de gobierno de Cavada y la situación real de las instalaciones deportivas municipales. Los andalucistas recuerdan que el pasado 18 de febrero, la alcaldesa publicó en sus redes sociales un mensaje triunfalista sobre la “Ciudad del Deporte”, repasando inversiones y nuevos anuncios y afirmando que “había que recordar de dónde venimos”. “Nosotros le recordamos de dónde venimos: de la gestión irresponsable de alguien que intenta aparentar que lleva dos días en la Alcaldía cuando lleva once años”, recalca Arenillas.

AxSí explica que, el mismo 18 de febrero, el gobierno local difundió una nota de prensa proyectando una imagen de normalidad y en la que se insistía que las instalaciones deportivas municipales “rozan el millón de usos al año”, siendo una cifra que la propia nota definía como una estimación preliminar y no como un dato auditado. “Nada más lejos de la realidad. Frente a ese relato, los usuarios están trasladando una realidad muy distinta”, detalla el responsable de Administración.

Techo desprendido en la ciudad deportiva de Bahía Sur. / AxSí San Fernando

Los andalucistas ejemplifican esta realidad refiriéndose a una carta firmada por usuarios de la piscina de la ciudad deportiva de Bahía Sur y dirigida al concejal de Deportes en la que se denunciaba el mal estado del vestuario y la existencia de goteras en los techos, con el consiguiente riesgo de desprendimiento de planchas, encontrándose entre los usuarios habituales niños, mayores y mujeres embarazadas.

A ello, insisten desde AxSí, se suman incidencias ya conocidas en otras instalaciones, como el hecho de que el campo número 1 de césped sintético de Bahía Sur lleve más un año cerrado; la valla de delimitación rota en Gómez Castro; la proliferación de goteras en Bahía Sur y en el pabellón Enrique Márquez; los retrasos en el cambio del césped del Pablo Negre; diversas deficiencias en el campo de Bazán y el deterioro visible en la piscina de La Magdalena y su entorno. “Las imágenes hablan por sí solas: techos con paneles abiertos o caídos, manchas de humedad y moho en falsos techos, zonas acordonadas, parches en cubiertas, pilares con humedades y un perímetro exterior en La Magdalena con placas desprendidas, huecos y fisuras”, explica Arenillas.

Humedades y verdín en el exterior de la ciudad deportiva. / AxSí San Fernando

El caso de Gómez Castro es especialmente revelador, ya que la hemeroteca no miente. AxSí recuerda que el 28 de mayo de 2024 reclamó un plan de choque para instalaciones deportivas y advirtió del mal estado de las vallas del graderío. Entonces se señaló que el 19 de mayo se desprendió una barandilla durante un partido y parte del público cayó al suelo, sin daños personales por pura suerte. Sin embargo, no fue hasta el 2 de febrero de 2026 cuando el Ayuntamiento anunció una actuación que se ejecutaría “en las próximas semanas” para sustituir la barandilla del tramo inferior de gradas y reparar los postes de la red de protección. Dicha actuación contaba con un presupuesto de 40.486,47 euros. Al día siguiente de este anunció, los medios de comunicación informaban que dichos postes habían sido derribados por el temporal días antes. “El problema político no es anunciar ahora una reparación, sino llegar tarde tras avisos, incidentes y denuncias previas”, indica el responsable de Administración.

También resulta llamativo para AxSí el uso triunfalista de las cifras por parte de Cabada. Los andalucistas señalan que el entorno municipal habla de “rozar el millón de usos” con una “estimación preliminar”, sin explicar con claridad metodología ni criterios de cómputo. “La propia evolución de los Juegos Deportivos Municipales evidencia cómo Cabada mezcla previsiones, usos y balances para construir un relato de éxito. En diciembre de 2023 el gobierno local anunció la participación de 5.100 escolares para la edición 2023-2024, mientras que en junio de 2024, al cierre de la edición, se informó que había concluido con “más de 3.000” participantes. Este año, en la propia web municipal se habla de “alrededor de 1.500 jóvenes isleños” entre noviembre de 2025 y junio de 2026. “No es un matiz menor, es una forma de presentar los datos que alimenta el autobombo mientras se evita hablar del deterioro real”, subraya Arenillas.

Falso techo desprendido en vestuarios. / AxSí San Fernando

AxSí insiste en que no se puede seguir pidiendo paciencia a los usuarios mientras se multiplica la autocomplacencia institucional. “La prioridad debe ser la seguridad, el mantenimiento preventivo y la transparencia sobre incidencias, cierres, plazos y reparaciones. Por eso, nuestra propuesta en positivo es un plan de choque real, público y calendarizado para todas las instalaciones deportivas municipales. Un plan que cuente con una inspección técnica integral de cubiertas, vestuarios y cerramientos; actuaciones urgentes en los puntos con riesgo; la publicación periódica del estado de incidencias y una mesa de seguimiento con clubes y usuarios para priorizar inversiones con criterios objetivos de seguridad y uso. San Fernando merece una verdadera Ciudad del Deporte con gestión seria y mantenimiento de verdad, no propaganda”, finaliza Arenillas.