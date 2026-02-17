Cómo asistir a los actos del 489 aniversario de la Infantería de Marina en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando informa de que esta semana arranca la celebración del 489 aniversario de la Infantería de Marina en la ciudad, con un programa de actos que se desarrollará del 19 al 27 d febrero. Con el objetivo de compartir este legado de casi cinco siglos, se han organizado distintos actos institucionales, culturales y militares en espacios emblemáticos. Así, el 19 de febrero tendrá lugar un Arriado Solemne de Bandera en el Cuartel de Batallones de Marina, abierto al público previa recogida de invitaciones en la Oficina de Turismo de San Fernando (calle Real, 26). El 26 de febrero se celebrará la conferencia histórica Álvaro de Bazán. Rey servido y Patria honrada, a cargo del almirante retirado Juan Rodríguez Garat, en el Club Naval de Oficiales, con acceso libre hasta completar aforo. El 27 de febrero se desarrollará la Parada Militar en el Cuartel de Batallones de Marina, acto central del 489 aniversario de la creación del Cuerpo de Infantería de Marina.

Además, los días 28 de febrero y 1 de marzo se organizarán dos visitas guiadas a la Sala Histórica de la Brigada de Infantería de Marina Tercio de Armada, a las 10.00 y a las 11.00 horas. Para participar será necesario inscribirse previamente en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de San Fernando, con grupos de entre cinco y veinte personas por sesión. Este aniversario constituye una ocasión destacada para difundir la relevancia histórica y operativa del Cuerpo, cuyo nacimiento consolidó la influencia marítima de España y su proyección internacional.