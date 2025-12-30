El arte de 'Ellos con una mirada de Ella' en la sala GH40 de San Fernando

La exposición 'Ellos con una mirada de ELLA' toma el relevo a la muestra 'Ellas' en la Sala GH 40 de San Fernando. La galería celebra el 20 aniversario de su inauguración con la exposición conjunta del arquitecto de la obra, José María Cortés, y el promotor de la misma, el pintor y doctor Juan Antonio Lobato, quienes ofrecen una muestra pictórica acompañados por dos artistas invitados que nunca tuvieron ocasión de exponer en la galería, Javier Galiana y el afamado pintor Pepe Palacios.

La muestra se concibe como la continuación de la que emprendió la galería justo hace un año bajo el título 'Ellas con una mirada de Él', en la que se mostró el trabajo de artistas femeninas emergentes y consagradas con el reflejo de un fotógrafo masculino. En esta ocasión es la artista y fotógrafa Inés Gontad la encargada de mostrar su visión al respecto.

La idea parte de que los artistas José María Cortés y el gerente de la sala, Juan Antonio Lobato, invitaran cada uno a otro autor que fuera novel en la sala. "Como era imposible representar a los más de 170 artistas masculinos que han expuesto con nosotros a lo largo de estos años como ocurrió el pasado año en 'Ellas', hemos optado por dos artistas invitados para la ocasión que son Pepe Palacios y el también médico Javier Galiana", explica Lobato. El primero, muy consolidado en el mundo del arte, con una brillante muestra de paisaje con marismas, dunas y esteros, mientras que el segundo aporta una sugerente exposición de marinas ejecutadas con un estilo propio bien construido.

La fotografía de Inés Gontad en GH-40

Para la ocasión, José María Cortés hace un recorrido por el óleo , los collages y su magistral dibujo inspirado siempre en el trazo arquitectónico, dejando fuera en esta ocasión la acuarela, a pesar de ser un reconocido maestro en esta disciplina. Mientras que Juan Antonio Lobato exhibe los trazos de su última etapa, en la que ha ahondado en su peculiar expresionismo abstracto, lleno de fuerza y rotundidad, así como de sutiles veladuras en playas solitarias. También explora los 'papier colles' dentro de una abstracción más geométrica. El contrapunto femenino lo pone la artífice Inés Gontad con una muestra fotográfica basada en el modelo Juan Luis Nuñez, pintor , hijo del célebre cacantaor Rancapino, cuyo carácter no deja indiferente.

La exposición se abre los sábados de 11:30 a14:00 hasta el 28 de febrero inclusive. La inauguración contó con la participación de más de 200 personas, tras el paso de la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada por la sala, que acudió junto a la concejal de Cultura, Pepa Pacheco.