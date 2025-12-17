Todas las estaciones del metro 'cultural' de Cádiz en los collages de José María Cortés y Emilio Gil

Si el Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz (ECCO) se ha transformado en los túneles del metro ficticio de Cádiz, las paradas son los collages de los artistas José María Cortés y Emilio Gil. Esta es la idea de la que parte este viaje artístico con la exposición 'Cádiz, Estación de Libro', integrada por un total de 22 coloridos obras en gran formato 100 x70 cm, que salpican las paredes de la sala abovedada del ECCO. Cada uno de ellos representan las 22 letras de la frase Cádiz, estación del libro, incluida la coma, con once piezas elaboradas por cada autor.

La obra sugiere como metáfora este vínculo entre el libro y la lectura, con la cultura como vehículo de transporte, a través de las creaciones del arquitecto, acuarelista y dibujante José María Cortés, y las del diseñador gráfico Emilio Gil. El montaje expositivo se apoya de este modo en la representación de una hipotética línea de metro gaditana que se compondría de las siguientes estaciones: Puerta Tierra, Apeadero Estación, Canalejas, Plaza de España, Alameda, Baluarte (de la Candelaria), Carlos III (estación donde se ubica la muestra), Parque Genovés, La Caleta, Catedral y Puerta Tierra. Esta última se antoja como la parada de cierre de una línea circular que, a su vez, evoca el eterno y placentero regreso a los textos de referencia que acompañan a un lector a lo largo de su vida.

La particular línea artística de metro del ECCO se presenta al público en este programa expositivo de Studiolo influenciado por el famoso grafismo del plano de Henry Beck del Underground o ‘Tube’ de Londres, con un resultado cuyas obras basadas en la abstracción se despliegan por sendas paredes de la sala, como apoyo compositivo a la producción de los dos artistas.

Una propuesta que puede verse hasta el 18 de enero, con la que Emilio Gil y José María Cortés unen una vez más su talento, tras las exposiciones protagonizadas conjuntamente en el Colegio de Arquitectos de Cádiz en el año 2018 y en 2023.

Emilio Gil es diseñador gráfico y fundador de la empresa TAU DESIGN de diseño, atesorando numerosos premios y distinciones como la Medalla de Oro a las Bellas Artes (2015) por su obra de collagista; mientras que José María Cortés es arquitecto, acuarelista, dibujante urbano o sketcher, collagista, y cofundador de los grupos de sketchers Bahia de Cadiz (2012) y Jueves (2019).