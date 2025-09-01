Arranca el curso político en San Fernando: las obras que vienen

El nuevo curso político que arranca en septiembre llega de nuevo pendiente de las obras y, especialmente, de los grandes proyectos e inversiones que el Ayuntamiento de San Fernando tramita desde hace años y ha licitado entre finales de 2024 y principios de 2025. Algunos de ellos, como es el caso de La Magdalena o las obras de la avenida Pery Junquera, se han conseguido poner en marcha ya. Pero hay otras actuaciones –incluidas en ese paquete de inversiones que se pretende ejecutar antes de las elecciones municipales de 2027– que esperan poder iniciarse ahora tras el paréntesis del verano.

Y entre ellas se incluyen las obras para la construcción del nuevo edificio naútico que se levantará en el club de Gallineras. Las obras se adjudicaron en el pasado mes de mayo por 1.449.146,26 euros. En paralelo se ha contratado también la dirección facultativa de las obras.

El pasado 18 de junio se formalizó también la firma del contrato para las obras del paseo marítimo que discurrirá por la trasera de La Almadraba y que vendrá a completar la primera fase acometida hace cinco años, que permitió acabar con los problemas de la llamada 'pieza' que sustituía la ausencia de canalizaciones que tantos problemas ha dado a los vecinos de la zona. Estas otras obras se adjudicaron a Martín Casillas por 691.741,56 euros.

A principios de agosto se formalizó también el contrato para la primera fase del estadio de atletismo que se construirá en la Huerta de la Compañía (Camposoto), por lo que igualmente se espera su pronto inicio. La obra supone una inversión de 3.373.925,97 euros.

Hace un par de semanas, por otro lado, el gobierno municipal informó también de la adjudicación de las obras para la piscina de verano que se construirá también en una parcela de la Ronda del Estero, cuyo coste superará los dos millones de euros.

Ytras la aprobación de los expedientes en la Junta de Gobierno Local, se espera una nueva licitación de la obra del estadio de Bahía Sur con un presupuesto de unos 15 millones.