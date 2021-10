Arranca en San Fernando la primera promoción de vivienda pública en más de 12 años

Tras más de 12 años de parón y otros 2 de trámites previos, las obras para la construcción de vivienda pública en San Fernando han vuelto a ponerse al fin en marcha. Y eso, aunque de momento se trate tan solo una promoción de 15 viviendas en régimen de alquiler, es ya todo un acontecimiento.

Tanto que la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, ha anunciado hoy -en la visita que ha realizado al comienzo de los trabajos que se han iniciado en la calle Alsedo- "ocho años continuados" de proyectos de vivienda pública para la ciudad, que vendrán no solo con la construcción de nueva vivienda sino también con otras estrategias y formatos en los que el Ayuntamiento y la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) viene trabajando desde hace tiempo.

Para el Consistorio y la empresa municipal, la promoción de la calle Alsedo -aunque pequeña- representa ese punto de inflexión que tanto se ha esperado para poder retomar la construcción de vivienda pública tras un paréntesis demasiado largo motivado por la crisis y la desaparición de las ayudas y los planes estatales y autonómicos de vivienda.

La regidora isleña ha señalado hoy que la vivienda -como en cualquier otro municipio- es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la ciudad. "Todos los alcaldes se enfrentan en su día a día a situaciones dramáticas de muchas personas que no pueden acceder a una vivienda. Y no solo hablamos de familias más vulnerables que necesitan cobertura social sino también personas que tienen ingresos, tienen un trabajo y una nómina, pero se ven obligados a dedicar el 80% de los ingresos al pago de una nómina. En otras ocasiones es que resulta prácticamente imposible encontrar una vivienda en alquiler a un precio asequible. Y por eso tenemos que implicarnos desde las administraciones. Está claro que es uno de los grandes retos que tenemos en los próximos años desde las administraciones para no solo cambiar las normas, sino las reglas e, incluso, los formatos. Por lo que respecta al gobierno de San Fernando, lo asumimos y hemos sentado las bases para intentar paliar uno de los problemas que más nos reclaman los ciudadanos".

La actuación, cofinanciada con fondos estatales y autonómicos, comenzó con la demolición de las 6 viviendas de un patio de vecinos que ya fue rehabilitado en su día por Esisa para afrontar una nueva construcción -baja más dos plantas- que permitirá contar con 15 nuevas viviendas de tres, dos y un dormitorio que se pondrán a disposición de los usuarios de Esisa en régimen de alquiler.

La actuación cuenta con una inversión de cerca de un millón de euros y está cofinanciada por el Consistorio, el Ministerio de Fomento y la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Se enmarca en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

De hecho, el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, ha acompañado hoy al Ayuntamiento isleño en el comienzo de estas obras. "Invertir como lo hace el gobierno de España en viviendas de este tipo, en viviendas protegidas, públicas, es apostar por la justicia social. Es apostar porque la parte de la sociedad más vulnerable tenga acceso a una vivienda digna, como son las que se van a construir aquí. Es un sello social y socialista del Gobierno de España con la colaboración del Ayuntamiento de San Fernando, que es el que ejecuta el proyecto", ha afirmado también.

Por su parte, la alcaldesa ha aludido también a la promoción de 81 nuevas viviendas públicas que Esisa prevé levantar en una parcela de la Ronda del Estero -actualmente se está redactando el proyecto de ejecución- y ha aludido también a otras actuaciones en marcha como las ayudas a la rehabilitación de las viviendas de Bazán a través de la ITI -de hecho, ha insistido en la necesidad de ampliar la financiación para abarcar el conjunto de la barriada- o, también, a las ayudas municipales al alquiler. También ha reiterado su compromiso con la puesta en marcha de viviendas en régimen de cooperativa -era uno de sus compromisos electorales- para facilitar el acceso a la vivienda a personas, especialmente jóvenes, que aún disponiendo de recursos se quedan fuera del mercado privado.