El PSOE propone cooperativas bajo la tutela de Esisa para retomar la construcción de vivienda protegida

La candidata socialista a la Alcaldía y regidora, Patricia Cavada, ha dado a conocer sus propuestas en materia de vivienda una vez que -dice el PSOE- "se ha desbloqueado la situación económica de la empresa pública de ESISA, con lo que podrá volver a promover vivienda pública y social que beneficie a los isleños".

Esta propuesta, señala, trata de poner en marcha "un nuevo modelo" donde aquellos jóvenes a los que el banco les puede ofrecer un préstamo por una cantidad equilibrada a su sueldo tengan la oportunidad de acceder a una vivienda protegida en régimen de autoconstrucción.

Esta medida de autoconstrucción que plantea el PSOE consistirá en que el Ayuntamiento, a través de la empresa pública ESISA, cederá el suelo a coste cero (ya sea la propiedad o el derecho de superficie según el caso), redactará el proyecto técnico, llevará la dirección de obra y el plan de seguridad y salud, así como los estudios geotécnicos y bonificará incluso los impuestos municipales al 95%.

"Estas viviendas se promueven en concepto de cooperativas para lo que ESISA también llevaría el asesoramiento técnico y cooperación administrativa para la puesta en marcha y gestión de la cooperativa de los jóvenes, entidad final que será quien promocione y construya su vivienda a unos costos muy inferiores a los del mercado", explica Cavada.

Régimen de concurrencia competitiva para rentas bajas

Otro de los compromisos electorales del PSOE pasa por desarrollar desde el Ayuntamiento un procedimiento para favorecer el acceso a la vivienda en régimen de concurrencia competitiva y basándose en criterios objetivos donde podrán participar todos los jóvenes residentes de San Fernando que cumplan una serie de requisitos, como que los ingresos de la unidad familiar de la persona solicitante no superen 2,50 veces el IPREM.

"Los beneficiarios al igual que en cualquier vivienda protegida, no podrán vender su vivienda de forma indiscriminada, sino que se establecerán criterios de venta, siendo siempre como primera opción de compra por parte del propio ayuntamiento", explica. "Queremos que este modelo de respuesta a los jóvenes que demandan una vivienda, pero están en ese espectro que tienen unos ingresos y podrán ser receptores de un préstamo pequeño, pero que no están en situación de tener la puntuación para ser principales beneficiarios de una vivienda con un alquiler social".

Hasta 1.000 viviendas en cuatro parcelas municipales

Cavada, que aspira a revalidarse en la Alcaldía, asegura que hay suelo municipal para poner en marcha esta experiencia "con un número importante de viviendas". "Iremos adjudicando suelo en función del número de demandantes que vayan cumpliendo las exigencias de este modelo", advierte.

Las parcelas disponibles para desarrollo inmediato que señala el PSOE serían en una primera fase: Diputado Ciscar, con 31 viviendas protegidas en suelo 100% municipal (Zona Calle Real/Centro/Borrego); San Cayetano, con 688 viviendas totales en el área de las que 327 serían viviendas protegidas y de las que 109 estarían en parcela propiedad de ESISA (con posibilidad de dos fases, de 55 y 54); otras dos parcelas con 74 y 144 viviendas en suelo también 100% municipal (en la zona de la Ronda del Estero); campo de fútbol Bazán, con 195 viviendas totales de las que 153 son viviendas protegidas y que sería suelo 100% municipal (zona Montigny/Bazán/Hornos Púnicos). Este desarrollo, añade, se podía hacer compatible con la permanencia de aparcamiento en planta baja.

En una segunda fase, el PSOE señala otros suelos como Fábrica de San Carlos, con 862 viviendas totales (el 25% le corresponderían a ESISA) de las que 259 son viviendas protegidas. Actualmente, recuerda, está en tramitación el PERI. También en los suelos de Batería Alta (Zona Constitución Fase I/Camposoto), con 324 viviendas totales de las que 173 son viviendas protegidas. Y en el puerto de Gallineras-Almadraba, donde se proyectan 65 viviendas totales de las que 20 son viviendas protegidas.

"Hemos entablado conversaciones con algunas entidades bancarias con buena acogida, ya que una vez constituidos en cooperativa, el éxito de este tipo de programa radica en que el préstamo va a la persona demandante, no a la cooperativa, para que si alguno no abona la cuota del mismo no repercuta sobre el total de la cooperativa produciendo problemas irresolubles y niveles de riesgo que los bancos no están dispuestos a asumir", aclara la candidata.

En cualquier caso, asegura el PSOE, se estudiará un modelo por el que el Ayuntamiento sea siempre quien pueda quedarse en propiedad con las viviendas de aquellos que por circunstancias no puedan afrontar el pago de sus hipotecas, cambiándoles el crédito por un alquiler social, para evitar problemas de credibilidad del proyecto ante los bancos y apareciendo de esta forma ante las entidades de crédito como de garantía.

"Esta iniciativa, buscará que los proyectos a desarrollar por parte de ESISA sean proyectos innovadores, pensados para una población joven, con nuevas necesidades, que lo hagan aún más atractivo e ilusionante para uno de los momentos más importantes en la vida de una persona que es la compra de su primera vivienda", ha explicado Patricia Cavada.

"Resulta imprescindible que desde la administraciones demos respuesta a los problemas de los jóvenes como futuro de nuestra sociedad. El acceso a la vivienda, pese a los cambios normativos a nivel nacional que se están produciendo para limitar el aumento injusto de los alquileres, sigue estando al alcance de pocas personas, por ello desde los ayuntamientos debemos buscar nuevas respuestas a esta situación que junto con el empleo no precario son los dos principales problemas de la juventud actualmente", matiza la candidata socialista.

San Fernando -recuerda- cuenta con uno de los más altos índices en la relación del número de viviendas protegidas por suelo urbano. Sin embargo, también cuenta con una mayor población joven superior al resto de las ciudades de la Bahía que hace que el registro de demandantes de vivienda no disminuya.

Coincidiendo con que Esisa conseguirá rebajar su deuda a la mitad gracias a una operación llevada a cabo desde el Ayuntamiento, lo que deja a la empresa municipal en mejor posición para retomar la construcción de viviendas, el PSOE ha querido lanzar esta iniciativa que incluye en su programa electoral.

La opción de compra, pese a que los pisos siguen estando aún a unos precios más bajos que cuando alcanzaron el tope en el boom inmobiliario, no han dejado de subir en los últimos años, recuerda. Y las entidades bancarias, por una parte, no financian el total de las operaciones pidiendo además unas garantías que un joven pocas veces puede llegar a cumplir.

"A este complicado panorama hay que sumar el descenso del número de viviendas protegidas que se están ofreciendo desde el mercado público. Las entidades promotoras de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas han visto muy mermada su capacidad de endeudarse por la nueva legislación, a la vez que los bancos les han dificultado muchísimo los créditos para la construcción de promociones públicas, a lo que se suma que, el último Plan de Vivienda estatal del gobierno popular, redujo en mucho las ayudas para la construcción de promociones de viviendas por parte de los Ayuntamientos", afirma.