Arde Bogotá suelta a los perros y conquista el Bahía Sound Day

San Fernando/La última noche en el Bahía Sound llevó a lo oscuro, a un frenético y caótico baile que hizo temblar las marismas. Todo a base de pop, y algo de rock. Desde esa misma tarde, se fraguaba un ambiente de confusión entre los ajenos al cartel del día. Los compradores compulsivos de un sábado cualquiera en el centro comercial se preguntaban adónde iban esos rebaños con mensajes de "Valor, amor y cicatriz" o "Plan fatal".

Desde la apertura de puertas, ya se iba fraguando lo que estaba por venir. Los altavoces reproducían, a modo de bienvenida, Años 80 y Turnedo del mítico Iván Ferreiro. La primera cantante del día, Carmesí, se preparaba entre bambalinas, ahí ya se podían contar por miles las personas en el recinto. Unos haciendo cola en las barras, otros curioseando merchandising, otros sentándose a la espera del próximo, de Dani Fernández.

El escenario del Beach Club se encendió por primera vez con la voz en off de Lola Flores lanzando una de sus inconfundibles frases: "Es preferible siempre querer, que no dejarse querer". Así llamaba Carmesí a su público para empezar con una primera canción que decía ser el sitio al regresar y ser el centro de toda gravedad. Un directo que llevó esta murciana por todas las etapas de un amor. Las primeras dudas, el deshojar de margaritas, la euforia, el desamor y la liberación. De hecho, entonó Perdona al borde del escenario, cargando de melancolía el ambiente. "Te deseo lo mejor. Perdona, por favor. Lo siento".

Otro elemento que estuvo siempre presente en Carmesí fue el concepto verbena de pueblo. En varias ocasiones, rememoró sus raíces andaluzas, la familia de Jaén que la vio crecer en fiestas de un pequeño municipio. Ahí se arrancó con una versión del pasodoble María La Portuguesa. El melón de las covers lo abrió con Cuando zarpa el amor, de Camela. Carmesí, que llega para quedarse en este mundillo indie pop, finiquitó su paso por Bahía Sound con Disneyland.

Carmesí abrió el turno de actuaciones en el Bahia Sound Day / Ayuntamiento de San Fernando

Todo estaba listo para uno de los momentos cumbre de la noche. Una atmósfera envolvente de guitarras precedió la llegada de un Dani Fernández que echó abajo todo el Bahía Sound con su primera aparición por el escenario principal. Un inicio implacable donde las manos hacia arriba indicaban el éxtasis. "Me haces sentir un criminal", vociferaba a su micrófono. El público ya estaba listo para Sin vergüenza dejarse llevar por la pura adrenalina y el rock and roll. El objetivo era que se fuese de las manos, que todo se encaminara a una bacanal pop.

Dani Fernández hizo mucho hincapié en la importancia de la música en directo, lo reiteró hasta tres veces en sus alocuciones a los asistentes. También contó que la noche anterior estuvo en Aranda de Duero, en Sonorama Ribera, la meca de los festivales indie. Desde allí, cuenta, son nada menos que 12 horas en autobús. Fernández relató que ha sido de las primeras veces que ha viajado en la misma noche tras terminar un concierto. Un detalle interesante es el agradecimiento a los conductores que hicieron posible que todo su equipo viajar hasta San Fernando de un modo tan exprés. Un colectivo de trabajadores normalmente olvidados en estas grandes giras. En su ristra de piropos y gracias no faltó Cádiz, ni sus playas, con las que dice quedarse maravillado siempre.

Dani Fernández lo dio todo sobre el escenario principal. / Ayuntamiento de San Fernando

El madrileño compaginaba éxitos como Todo cambia con alguna más lenta para acercarse a uno de los momentos más bonitos de la noche. "Hoy es un placer venir aquí, después de recargarme de energía ayer con ellos, y seguir con su legado. Cada vez que empiezan estos acordes, me acuerdo que esta banda me cambió la vida". Así introdujo Dani Fernández Supersubmarina de Supersubmarina. El día antes consiguió lo que muchos cantantes firmarían a día de hoy: tocar con uno de sus componentes en Sonorama. En este caso, con Jaime, el guitarra. Desde que el grupo de Baeza viera suspendida su enorme carrera musical por aquel desgraciado accidente, es raro ver un festival donde sin menciones ni homenajes. 'Llego al sitio y no me aguanto, sé que tendré el cielo entre mis manos', arrancaba con esa voz rasgada que tanto le caracteriza. Quizá esta canción, pese a no ser de su obra propia, fue la que defendió con más honestidad y pasión de todas. Una versión, alargada en lo instrumental, que muestra el respeto y cariño que este músico tiene a Supersubmarina. Cuando ya todo estaba dicho, solo quedaba bailar. Antes hubo tiempo para otra cover más, La Casa de Inés, de Guaraná. Y ahora sí, su Bailemos.

La transición hacia la actuación estelar de la noche fue cosa de Malmö 040. Este grupo barcelonés irrumpió con uno de sus mejores éxitos con Lo que hay dentro de mí. La siguiente fue otro de sus hits, La última canción. Toda una paradoja, ya que era de sus primeras pero fue más que necesaria para convencer al público de quedarse allí, desgañitándose, saltando. Para esperar a Arde Bogotá de la mejor manera, en vez de sentados.

Malmö 040, en un momento de su actuación. / Ayuntamiento de San Fernando

Valor, amor y cicatriz el Bahía Sound

Y pasada la medianoche llegó el momento más esperado de esta edición del Bahía Sound Day: la actuación de Arde Bogotá. Los cartaginenses llegaban a San Fernando como cabeza de cartel y con la responsabilidad de defender sobre el escenario las enormes expectativas que siempre despierta la que, posiblemente, es la banda nacional con mayor proyección de los últimos años. Y lo cierto es que superaron este reto de manera sobresaliente ante una entregada audiencia que coreaba los estribillos de cada uno de sus temas a viva voz, muchos de ellos ataviados con camisetas del grupo.

Arde Bogotá dejó con la boca abierta al publico del festival con un directazo de los que no se olvidan. En escena la banda se gustó, sonando impecable y potente en todo momento gracias a un rock guitarrero que se alzaba poderoso sobre algún que otro destello de indie y pop.

Y gran parte de la culpa de este éxito la tiene el líder de la banda: Antonio García. Carisma puro personificado y todo un espectáculo. El frontman de Arde Bogotá aporta al grupo buena parte de su identidad con una personalísima voz grave y profunda que a veces nos lleva a preguntarnos cómo sale tremendo vozarrón de su delgada y desgarbada figura.

El líder de Arde Bogotá derrocha carisma durante la actuación de la banda. / Ayuntamiento de San Fernando

Escuchar a Arde Bogotá en concierto es un gustazo, pero también lo es ver a su líder sobre el escenario. Antonio García se mueve como sólo lo saben hacer los grandes artistas, aquellos elegidos que están destinados a retos mayores en esto de la música. No hay rincón de la escena que se quede sin pasear, no hay canción que se quede sin enfatizar por él desde la gestualidad y la expresión corporal.

Todo el mundo permanecía hipnotizado mientras se deslizaba y fluía por el escenario principal del Bahia Sound, incluso llegó a arrojarse al foso para compartir momentos con las primeras filas de aficionados. Salvando las ditancias y los estilos, aunque coincidiendo en elementos como las lentejuelas y un largo pañuelo de seda anudado, el cantante nos remite a lo mejor del glam rock británico, con David Bowie a la cabeza.

Pero el líder no estaba sólo, estaba inmejorablemente acompañado por el resto de miembros de la banda, que compartieron actitud y talento. Impresionantes Dani Sánchez a la guitara, Pepe Esteban al bajo y Jota Mercader a la percusión.

En cuanto a la tracklist elegida para el concierto de San Fernando exploró el grueso de la dicografía de estos murcianos, compuesta por dos álbumes, La Noche y Cowboys de la A3, que se han revelado como auténticas factoría de himnos.

Arde Bogotá destaca por la calidad de su directo sobre el escenario. / Ayuntamiento de San Fernando

De esta forma, Arde Bogotá acabó por llevar al público Abajo y A lo oscuro como Copilotos de un apasionante viaje que incluso llegó hasta al espacio exterior para decubrir un Exoplaneta.

También ofrecieron Veneno del bueno los de Cartagena mientras recordaban Qué vida tan dura la que nos ha tocado vivir e insistían en la sana costumbre de “mandar a la mierda el horóscopo”, incluidos Escorpio y Sagitario.

Y entre El beso y Besos y animales pusieron todo su Cariño para invitar al público a bailar “una canción de mierda”. Clávame tus palabras pensaron muchos mientras se resistían a que el grupo dejara de cantar y a que todo terminase. Afortunadamente, antes de qye la banda diese la orden de soltar a Los perros ofreció al público La salvación para Nuestros pecados, insistiendo que ésta “estaba dentro de un beso o una caricia en el pelo”.

Como ya es costumbre la divertida despedida de este grupo fue bailar el Let´s get loud de Jennifer López junto a su audiencia. En definita, Arde Bogotá le echó valor y amor al Bahía Sound dejando con su arte una cicatriz que permenecerá como recuerdo de una noche única e inolvidable. Sacando pecho, como el caballito de mar que les representa.

El solista de Siloé bajó del escenario para acercarse a la audiencia. / Ayuntamiento de San Fernando

Tras la pausa que trajo el DJ Lollypop la música regresó al escenario principal pasadas las dos de la madrugada con otro de los platos fuertes: el concierto de Siloé. Los de Valladolid cumplieron con nota el reto de mantener el interés tras la actuación de los cabeza de cartel. La banda demostró que se encuentra en un gran momento de forma y dejó muy claras las razones por las que sus fans son también legión.

El trío pop/rock formado por Fito Robles a la voz, Xavi Road a la guitarra y Jaco Betanzos a la batería interpretó una nutrida selección de los grandes éxitos de la banda. De esta manera no faltaron temazos como La verdad, Todos los besos, Nada que se parezca a ti, Que merezca la pena, Si me necesitas llámame, Esa estrella o Sangre en las venas. Por atraverse hasta se atrevieron con el mejor brit pop haciendo una versión de la mítica Song 2 de Blur. El solista de Siloé terminó bajado del escenario para cantar de tú a tú a una agradecida audiencia, detalles que hacen grande a un artista.

El DJTaao se encargó de los últimos sonidos de un Bahía Sound Day cuyas ediciones se cuentan con éxito y que crece en adeptos. Ya sólo queda saber con qué se superará el año que viene un festival que cada año eleva el listón.