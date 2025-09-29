Aprobada en el Pleno la subida de la tasa de residuos en un 21,24% en San Fernando

El Pleno afrontó el pasado viernes la aprobación definitiva de la subida del 21,24% de la tasa de residuos que se hará efectiva en San Fernando a partir del 1 de enero de 2026. La medida responde a la obligatoria revisión de la tasa de residuos que implica la Ley 7/2022, que entró en vigor el pasado 10 de abril.

El punto –era lo previsible– salió adelante únicamente con los votos a favor del grupo socialista. Toda la oposición (PP, VOX y AxSí) votó en contra y arremetió duras críticas contra la política fiscal del gobierno local aludiendo a las subidas aplicadas en este mandato al IBI y al agua.

Por su parte, la delegada de Desarrollo Económico, María Gómez Picardo, insistió en que dicho incremento supone "una norma de obligado cumplimiento" y señaló que, gracias al trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de San Fernando, se ha conseguido rebajar el impacto de dicha subida impuesta por una ley, que obliga a asumir directamente por parte de los ciudadanos los 2,3 millones de déficit del servicio de recogida de residuos.

Se refería la edil socialista a que la subida real impuesta por la normativa –de más de un 40%– se ha evitado en dicho porcentaje y se ha conseguido reducir ese impacto en la ciudadania aludiendo a la puesta en marcha de dos medidas fundamentalmente: la mejora de la gestión del servicio (con acciones dirigidas a reducir el vertido directo y por tanto los costes del tratamiento) y la optimización del coste del cobro del servicio con una reducción directa de alrededor de 270.000 euros.

De hecho, señaló, dicha subida será notablemente inferior a la que se ha puesto en práctica en otras localidades.

En la práctica, el recibo pasaría de una media de 10,52 euros al mes a 12,75, es decir, una subida de 2,23 euros al mes por domicilio.

Aunque el rechazo de la oposición fue generalizado, solo un grupo –el de VOX– ha presentado alegaciones durante el periodo de exposición pública del documento, como advirtió en el Pleno la delegada de Desarrollo Económico.Precisamente, lo que dicha formación planteaba es que dicho aumento impuesto por ley se contrarrestara con una rebaja de otros impuestos para aliviar la carga que soportan los ciudadanos.