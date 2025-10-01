Aprobada otra vez por unanimidad la colocación de toldos en las calles comerciales de San Fernando: San Rafael y Rosario

El Pleno aprobó el pasado viernes una moción del grupo municipal AxSí que planteaba la colocación de toldos en las principales calles comerciales de San Fernando. Concretamente, la medida aludía a su instalación en las calles San Rafael y Rosario, que forman parte del Centro Comercial Abierto y en las que, por sus características físicas, sería más factible la medida con el propósito de combatir las horas de calor y, por supuesto, hacer más atractivo este entorno urbano para que la gente pudiera hacer como mayor comodidad sus compras.

La propuesta fue aprobada por unanimidad y sin que desde el grupo socialista se tomara siquiera la palabra para intervenir.

Lo curioso es que no era, ni mucho menos, la primera vez en la que esta cuestión de los toldos se traía a Pleno... y se aprobaba. El PP lo había hecho ya en cuatro ocasiones anteriores, como advirtió su portavoz, María José de Alba: en 2020, 2023, 2024 y hace tan solo tres meses. La medida, sin embargo, nunca se ha puesto en práctica.

La moción de los andalucistas llegaba tras un caluroso verano en el que las elevadas temperaturas registradas en la localidad han vuelto a poner de manifiesto la necesidad de tomar medidas para adaptar el entorno urbano, como planteaba el portavoz de AxSí, Fran Romero, al aludir al impacto del cambio climático y al recordar que la alcaldesa, Patricia Cavada, hace cinco años anunció ya la colocación de toldos en las principales calles comerciales de la localidad. El edil arremetió también duras críticas contra la "política arboricida" del Ayuntamiento, que aumenta el impacto de las altas temperaturas.

Concretamente, la propuesta aprobada emplazaba al equipo de gobierno a recoger una partida en los próximos presupuestos municipales, en los que ya se está trabajando, al objeto de poder licitar esta actuación y ponerla en práctica antes del verano de 2026.

Desde VOX, el concejal Ángel Aparicio mostró tambien su apoyo a la moción al favorecer al comercio y al Centro Comercial Abierto.