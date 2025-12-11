Aprobada la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de San Fernando para 2025 con 45 plazas

Oficina de Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de San Fernando, en una imagen del Consistorio

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de San Fernando para el ejercicio de 2025, que asciende a un total de 45 plazas.

Dichas plazas se aprobaron la semana pasada después de que este órgano del gobierno municipal declarase caducadas las Ofertas de Empleo Público correspondientes a los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 "en la parte no desarrollada".

La Oferta de Empleo Público de 2025 incluye hasta 34 plazas de turno libre y 11 de promoción interna. Los procesos selectivos tendrán que llevarse a cabo "dentro del plazo improrrogable de tres años".

Igualmente, junto a las plazas, la Junta de Gobierno Local aprobó que "durante el año 2025 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables".

Antes de seguir su tramitación, esta resolución del Ayuntamiento de San Fernando tendrá que ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia e, igualmente, deberá darse traslado de la misma tanto a la Junta de Andalucía como la Administración General del Estado.

Todas las plazas, una a una

De turno libre

1 Perito industrial (grupo A, subgrupo A2, escala de la Administración Especial, subescala Media)

2 Educadores Sociales (grupo A, subgrupo A2, escala de la Administración Especial, subescala Técnica)

1 Delineante (grupo C, subgrupo C1, escala de la Administración Especial, subescala Técnica)

1 Gestor de Servicios Informáticos (grupo C, subgrupo C1, escala de la Administración Especial, subescala Técnica)

4 Policías (grupo C, subgrupo C1, escala de la Administración Especial, subescala Servicios Especiales)

4 Administrativos (grupo C, subgrupo C1, escala de la Administración General, subescala Administrativa)

1 Oficial Electricista (grupo C, subgrupo C1, escala de la Administración Epecial, subescala Cometidos Especiales)

1 Administrador de Sistemas (grupo C, subgrupo C1, escala de la Administración Especial, subescala Técnica)

3 Auxiliares Administrativo, una reservada para personas con discapacidad (grupo C, subgrupo C2, escala de la Administración General, subescala Auxiiar)

12 Subalternos (grupo AP, escala Administración Especial, subescala Subalterna)

Personal Laboral

1 Peón (grupo AP, escala de la Administración Especial, subescala Cometidos Especiales)

2 Ayudantes de albañil (grupo AP, escala de la Administración Especial, subescala Cometidos Especiales)

Promoción interna