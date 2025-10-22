Casi 2.000 aspirantes y dos años de oposición para cubrir 12 plazas en Ayuntamiento de San Fernando

La convocatoria para cubrir 12 plazas de auxiliares administrativos en el Ayuntamiento de San Fernando llega a su recta final dos años después de la celebración del primero de los tres exámenes de los que constaba el proceso selectivo y cuando han pasado también más de tres de la aprobación de las bases y de su publicación en los boletines oficiales.

Se trata de unas oposiciones que en su momento resultaron especialmente sonadas dado el número de vacantes a cubrir –nada frecuente en el Consistorio isleño en los últimos años– y al ser de turno libre. De hecho, casi 2.000 personas –exactamente fueron 1.978 aspirantes– concurrieron al primero de los ejercicios eliminatorios convocados, que se celebró en el Campus Universitario de la UCA en Puerto Real el 25 de noviembre de 2023.

El pasado lunes, el tribunal calificador hizo públicas las notas finales del proceso –que corresponden a la suma de los tres ejercicios– así como la propuesta de nombramiento de las 12 personas llamadas a cubrir estas vacantes de auxiliar administrativo que se trasladará a Alcaldía-Presidencia para proceder a su nombramiento como funcionario de carrera. Ahora, dispondrán de 20 días para presentar en el Registro General del Ayuntamiento la documentación que se les requiere para ocupar las plazas, lo que será el último trámite a cumplimentar de este largo proceso antes de que puedan tomar posesión.

Las 12 plazas, concretamente, corresponden a la Oferta de Empleo Público de los años 2019, 2020 y 2021 y pertenecen a la escala de administración general, subescala auxiliar, grupo C y subgrupo C2. Las bases de la convocatoria se aprobaron en marzo de 2022 y en agosto de ese mismo año se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se trata, por tanto, de un proceso que ha sido especialmente lento. El proceso de selección -una oposición libre- constaba de tres ejercicios eliminatorios. El primero consistió en la realización de un examen teórico consistente en un cuestionario tipo test de 50 preguntas, más 10 de reserva, con cuatro respuestas alternativas, siendo una sola de ellas la correcta, que versaban sobre el temario previsto.

En el segundo ejercicio los aspirantes tenían que desarrollar por escrito dos temas extraídos al azar, correspondiendo uno a alguno de los temas que componen el bloque de materias comunes; y el otro, al alguno de los temas del bloque de materias específicas del temario.

El tercero pasaba por la realización de un ejercicio práctico.

Entre los requisitos, los aspirantes que optaban a estas plazas tenían que estar en posesión del título de graduado escolar, Enseñanza Secundaria Obligatoria-Logse o Formación Profesional de primer grado o equivalente.

De los casi 2.000 aspirantes que concurrieron al primer examen, solo 37 llegaron al último ejercicio.