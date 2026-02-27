Aprobada un año más la bonificación del 95% del IBI para viviendas de alquiler social en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando llevará a cabo una medida fiscal que reducirá en un 95% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas destinadas a alquiler social en la localidad. Según el gobierno local, deesde que en 2017 se pusiera en marcha esta medida -que se acuerda anualmente y cuya bonificación del IBI pasó del 70% inicial al 95%, el máximo permitido por ley- se ha generado un ahorro aproximado de un millón de euros. La bonificación ha pasado este viernes por el Pleno.

Esto -explica- supone una media de 1.641 euros de media por vivienda desde el inicio. La iniciativa alcanzará este año a 598 hogares y supondrá un alivio económico superior a los 151.000 euros durante este año para personas inquilinas.

"Esta actuación forma parte de la estrategia municipal para paliar esta compleja situación, beneficiando especialmente a las familias con menos recursos residentes en viviendas públicas en la ciudad. La bonificación beneficiará a aquellas familias que residen en régimen de alquiler en inmuebles gestionados directamente por el Ayuntamiento, a través de Hemsa o de la Agencia de Vivienda de la Junta de Andalucía".

La finalidad -continúa- es proteger a las familias con menos recursos que residen en el parque público. La rebaja se sitúa en el máximo que permite la legislación y se aplica de forma consolidada desde hace tres años.

"La actuación forma parte de una política más amplia en relación con la vivienda, uno de los problemas más graves al que nos enfrentamos actualmente de manera global, que combina incentivos fiscales, como este o el aprobado en el pasado pleno de reducción del ICIO a promotores de vivienda pública para incentivar la construcción y con programas de ayudas directas":

Entre ellos, recuerda, figura la línea municipal destinada a personas mayores de 65 años o menores de 36 -que se presentó ayer-, que contempla subvenciones de hasta 3.000 euros para afrontar gastos de alquiler o hipoteca, especialmente en un contexto de encarecimiento del mercado.

"En paralelo, con el objetivo de ampliar el parque público residencial se están desarrollando varias promociones de vivienda protegida, tanto en régimen de alquiler ya en su fase final de ejecución, la mayor promoción de vivienda de alquiler en la provincia, como de venta. Próximamente será licitada su construcción tras terminar la redacción del proyecto, impulsando nuevas promociones para ampliar la oferta de vivienda en la ciudad", añade.