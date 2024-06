Apoyo unánime al reconocimiento a Manuel Prado: el pabellón de Bahía Sur llevará su nombre

San Fernando/La política ha mostrado su mejor cara en el Pleno de San Fernando gracias al expediente promovido para reconocer la figura de Manuel Prado Fernández, fallecido en enero de 2019; un punto que no solo ha suscitado este viernes el apoyo unánime de todos los grupos municipales sino también sinceras muestras de cariño y afecto hacia el desaparecido político andalucista por parte de todas las siglas sin excepción.

El Ayuntamiento de San Fernando, de esta forma, rotulará con el nombre de Manuel Prado el pabellón deportivo de Bahía Sur, un gesto con el que se recordará especialmente la labor realizada a lo largo de su trayectoria -en el Consistorio, en la Diputación y en la Junta de Andalucía- a favor del deporte.

Durante el debate, no obstante, no solo se ha recordado la capacidad de gestión política sino, sobre todo, su talante, su predisposición al diálogo, sus bromas... "Era especialmente buena persona"; se ha repertido prácticamente en todas las intervenciones que se han llevado a cabo en el pleno: la de Fran Romero, portavoz del grupo AxSí, que ha sido una de las más emotivas por haber sido el más cercano; la Carlos Zambrano, que ha llegado a decir desde Vox que no le hubiese importado gobernar con él; la de María José de Alba, portavoz del PP, que ha reconocido el aprecio que suscitaba su persona; y la de Fernando López Gil, que desde el PSOE afirmó que Manuel Prado "quería mucho a San Fernando y San Fernando le quería mucho a él". También la alcaldesa, Patricia Cavada, se ha referido con cariño a Manuel Prado, cuyo ejemplo ha animado a seguir.

Tras la aprobación por parte del Pleno de este reconocimiento queda solo que se materialice esa dedicatoria del pabellón de Bahía Sur en un acto institucional al que ahora se empezará a dar forma.

Manuel Prado fue una de las personalidades más destacadas de la política municipal desde la década de los 90 hasta 2011, año en el que dejó su acta de concejal. Fue una persona clave del Partido Andalucista y activo protagonista en el impulso y realización de muchos de los proyectos de la ciudad.

Entre otras cosas, fue uno de los impulsores que hizo que San Fernando se conociera con el apelativo de la Ciudad del Deporte y logró que la selección española de baloncesto eligiera a San Fernando como la base de entrenamiento y preparación para eventos tan importantes como los Campeonatos de Europa y del Mundo, lo que abrió la puerta a la promoción de La Isla para los grandes eventos deportivos y también para la posterior celebración del Campeonato de España de Minibasket.

Manuel Prado, además, tuvo también un papel clave en el evento deportivo de mayor importancia que se ha celebrado en la ciudad, el Campeonato Iberoamericano de Atletismo que coincidió con el Bicentenario de las Cortes en 2010, a raíz del cual se impulsó también la remodelación de estadio y su posterior cambio de nombre.

Destacado aficionado al San Fernando CD desde su infancia, Prado también presidente de honor del Club de Natación de San Fernando, socio de honor del Club de Hockey San Fernando y recibió también el reconocimiento público del fútbol base como colaborador de CAFI. Además, en la Gala del Deporte de 2019 fue también especialmente reconocido a título póstumo por su labor a favor del deporte.