Alumnos del IES Isla de León en San Fernando conversan con Nevenka Fernández en el 8M

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el grupo de Coeducación del IES Isla de León, en San Fernando ha querido contar con la colaboración mediante videoconferencia de Nevenka Fernández.

El Proyecto Nevenka ha sido un trabajo organizado por el profesorado en diferentes niveles para dar a conocer al alumnado la increíble historia de esta valiente mujer y, a través de ella, hacerles partícipe de lo complejo y difícil que resulta, incluso 25 años después, enfrentarse a una situación como la que vivió Nevenka.

"El apoyo, protección y comprensión de las instituciones y de la sociedad en general a una posible víctima de acoso sexual y laboral, no está reñido con la presunción de inocencia del posible acosador", subraya el instituto. La historia de Nevenka puso encima de la mesa hasta qué punto la sociedad española y sus instituciones no estuvieron a la altura y maltrataron a la víctima poniéndose de parte del agresor.

Videoconferencia de Nevenka Fernández con los alumnos del IES Isla de León en San Fernando / IES Isla de León

En esta hora y media de confidencias con Nevenka, los alumnos de Valores Cívicos y Éticos de 2º de ESO C, de ATEDU de 4º de ESO y del primer curso del ciclo de Farmacia, mediante poesías, intervenciones y preguntas de todo tipo, han intentado llevar a cabo una reflexión personal, un preguntarnos y cuestionarnos, si de verdad, 25 años después se ha aprendido algo. "Nevenka nos ha enseñado que rotundamente sí. Con su lucha por la dignidad y por sobrevivir, esta mujer nos ha demostrado que lo que se atrevió a hacer no solo le aportó más humanidad y sensibilidad a nivel individual sino también, y desde un punto de vista colectivo y solidario, ha contribuido a dar fuerza y confianza a otras mujeres en su misma situación. La historia de Nevenka es más grande que yo misma; una historia que ya no me pertenece a mí, sino a todas las mujeres".