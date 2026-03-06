El 8M toma el Teatro de las Cortes en San Fernando con 'Las Poderío'

Puesta en escena de la obra 'Las Poderío' con motivo del 8M en San Fernando

Los actos organizados en San Fernando en torno al Día Internacional de la Mujer continuaron en la tarde del jueves en el Real Teatro de las Cortes con la obra Las Poderío. Un montaje de Teatro Aletehia distinguido como mejor espectáculo de sala en el Festival Territorio Violeta, que reconoce la lucha por la igualdad en las artes escénicas.

San Fernando centra así su programación del 8M en torno a el lema Míranos bien con el propósito de lograr una igualdad de trato para las mujeres durante todo el año.

Además de la función de teatro, los actos del Día de la Mujer dejaron también un concierto del alumnado del Conservatorio Chelista Ruiz Casaux que estuvo dedicado a la mujer y que se llevó a cabo en la sala capitular del Consistorio isleño.

Representación de la obra 'Las Poderío' en el Real Teatro de las Cortes con motivo del 8M en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal

Y este viernes, por otro lado, se ha inaugurado la exposición Mujeres, de Antonio Mota, que puede verse en las dependencias municipales de la calle Real 63 (el antiguo museo) y en la Galería ERA.

El sábado 7 de marzo continuará la programación del 8M con más teatro, en esta ocasión con la obra Las Olvidadas. Una propuesta con la que la coreógrafa y bailaora Mercedes de Córdoba rendirá un homenaje desde el flamenco a las Sinsombrero de la Generación del 27. La función será en el Teatro de las Cortes a las 20.00 horas.

El acto central de esta programación también tendrá como escenario el Teatro de las Cortes. El domingo 8 de marzo, a partir de las 18.00 horas, tendrá lugar un acto intergeneracional que distinguirá entre dos partes. La primera de ellas llevará a varias asociaciones de mujeres a compartir sus reivindicaciones bajo el título El Legado, Palabras de Vida. Luego será el turno de la propuesta Flappers, que rinde tributo a mujeres referentes de rebeldía, libertad y sororidad a través de artistas locales como Carmen García Curbelo, Lucía Baizán, Alba Carmona, Rocío Vázquez e Irene Carrasco.