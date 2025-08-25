Agaden Ecologistas en Acción y el Grupo Scout Eryteeia celebran una jornada de concienciación medioambiental en la playa de Camposoto de San Fernando

Durante la mañana del pasado domingo, los colectivos Agaden Ecologistas en Acción y el Grupo Scout Eryteeia celebraron una nueva edición de sus actividades conjuntas de concienciación, reafirmando el compromiso compartido de ambas entidades con la defensa del medio ambiente y la protección de los ecosistemas costeros.

La jornada contó con la participación de numerosas familias y jóvenes que han podido conocer de cerca distintas iniciativas de sensibilización. Por parte de Agaden Ecologistas en Acción, se desarrolló un taller dedicado al Chorlitejo Patinegro, una especie emblemática y especialmente vulnerable en las playas gaditanas. A través de explicaciones didácticas y la elaboración de dibujos, los asistentes pudieron comprender la importancia de conservar este ave y los ecosistemas litorales donde habita.

Por su parte, el Grupo Scout Eryteeia, de San Fernando, preparó un taller de reciclado de maderas, en el que los participantes transformaron restos en objetos ornamentales como llaveros, fomentando así la creatividad y la reutilización de materiales como herramienta de cuidado ambiental.

Esta acción conjunta supone la continuidad de una colaboración que se ha consolidado a lo largo de los últimos años, donde ambas entidades vienen trabajando codo con codo en actividades dirigidas a potenciar el conocimiento, la sensibilización y la protección de la naturaleza.

Desde ambas organizaciones se ha subrayado la necesidad de seguir impulsando este tipo de iniciativas, que no solo favorecen la concienciación ambiental en la ciudadanía, sino que además promueven valores de responsabilidad, respeto y compromiso con el entorno.