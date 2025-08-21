El Grupo Scout Eryteeia de San Fernando celebra su tradicional campamento de verano en Jimena de la Frontera

Jimena de la Frontera ha sido durante diez días el escenario del campamento de verano del Grupo Scout Eryteeia, una cita anual que constituye uno de los momentos más esperados por los miembros de la agrupación. En esta ocasión han participado 75 personas de todas las edades, desde los seis años en adelante, que han disfrutado de un programa de actividades amplio y variado.

Entre las propuestas destacaron las rutas de conocimiento medioambiental, en las que los jóvenes pudieron acercarse a la flora y fauna de la serranía gaditana y descubrir la cultura y tradiciones locales.

También se dio especial atención a las actividades intergeneracionales, que favorecieron el encuentro y la transmisión de experiencias entre los miembros de diferentes edades.

A lo largo del campamento se organizaron talleres, juegos, canciones, actividades deportivas, manualidades y dinámicas de convivencia, todas ellas pensadas para fortalecer los lazos del grupo y fomentar la socialización.

Uno de los talleres de esta iniciativa. / D.C.

Uno de los momentos más especiales fue el día dedicado a la cultura griega, en el que los participantes se caracterizaron con vestimentas inspiradas en la antigua Grecia y disfrutaron de actividades ambientadas en su historia, mitología y costumbres. Esta iniciativa, que cada año se dedica a una cultura diferente, refuerza el conocimiento intercultural y el espíritu creativo de los jóvenes.

El campamento del Grupo Scout Eryteeia finalizó con una gran velada festiva, donde todos los grupos realizaron actuaciones y se recordaron los momentos más divertidos y entrañables de la experiencia.