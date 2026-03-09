Adjudicadas después de un año las obras de la nueva zona verde en el callejón de El Pino en San Fernando

Un año después de que las obras fueran licitadas, el Ayuntamiento de San Fernando ha adjudicado al fin el contrato para la adecuación de una nueva zona verde en el callejón de El Pino, junto al puente de La Casería.

La actuación, demandada por los vecinos con insistencia durante años, ha estado bloqueada durante los últimos meses –desde octubre– por la interposición de un recurso. Previamente, la primera adjudicación propuesta por la mesa de contratación tras la valoración de las ofertas presentadas en plazo, tampoco logró prosperar, de ahí el largo tiempo transcurrido en un proceso de licitación, que ha resultado más complicado de lo que se preveía en un primer momento.

La obra, tras estimación del recurso presentado cinco meses atrás, se ha adjudicado por 291.744,44 euros a la empresa gaditana Boom AECSL. El plazo de ejecución del proyecto es de seis meses. Todavía, no obstante, tiene que formalizarse la firma del contrato y demás trámites previos al inicio de los trabajos.

Así será la nueva zona verde en el callejón de El Pino

La zona verde se desarrollará en la parcela de 3.430 metros cuadrados situada en el callejón de El Pino, concretamente en la esquina del puente de La Casería con calle Torero Rafael Ortega, en unos terrenos colindantes a la zona de servidumbre de la vía férrea. El proyecto contempla varias zonas diferenciadas, siendo una de ellas una zona ajardinada de esparcimiento con espacios para merenderos y circulación anterior. Habrá también taludes perimetrales con vegetación y arbolado.

La zona verde contará con tres accesos, uno de ellos desde el puente de la Casería, y los otros dos desde la calle Torero Rafael Ortega, uno en cada extremo. Cada uno de los accesos a la parcela se conectarán en su interior mediante caminos peatonales.

El proyecto de la zona verde fue redactado en 2023 y responde a una insistente demanda de los vecinos, que en reiteradas ocasiones han expuesto su descontento por la falta de equipamientos que existe en la zona norte del municipio. En suelos próximos –al otro lado del puente– está previsto también el parque de Fadricas II.