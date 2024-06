Adiós a 'los cohetes': San Fernando dice 'no' a los fuegos artificiales

La decisión del Ayuntamiento de San Fernando de eliminar las exhibiciones del fuegos artificiales de las fiestas pone el punto final a una costumbre que se remonta décadas en el tiempo y que, antaño, suponía uno de los momentos más esperados y coloridos en las fechas más señaladas: un auténtico espectáculo dirigido al público más familiar que, especialmente, hacía las delicias del público infantil.

El colofón de la Feria del Carmen y de la Sal desde el recinto de La Magdalena, al que se trasladó en 1983, figura entre las páginas más destacadas de la edad dorada de la fiesta por excelencia de La Isla. Y la costumbre de poner el broche final a la fiesta con este llamativo espectáculo no se ha perdido a pesar de que en los últimos años los festejos han regresado provisionalmente al parque Almirante Laulhé, lo que los aleja del punto de lanzamiento, en el entorno del Carrascón más próximo ya al muelle de Gallineras. Y eso, claro, no es lo mismo.

De hecho, los fuegos artificiales hasta se mantuvieron en plena pandemia -en las Ferias de 2020 y 2021- a pesar de la supresión de las fiestas en sí dadas las restricciones sanitarias. La idea era que la gente los pudiera disfrutar desde sus casas, saliendo a balcones y azoteas, aunque no hubiera Feria.

Y aunque la tradición se circunscribe especialmente a la Feria del Carmen, no solo se han lanzado fuegos artificiales en esta señalada fecha en San Fernando. También se venía haciendo como colofón de la Feria de San Juan que celebra La Casería en junio y para cerrar los actos de la fiesta local del 24 de Septiembre, que conmemoran el aniversario de Las Cortes de 1810.

Es más, en los últimos años hasta se han incluido estos espectáculos pirotécnicos hasta en las fiestas nocturnas organizadas en verano en la playa de Camposoto (el See You Sun), si bien casi siempre se han tenido que suspender porque no se daban las condiciones climatológicas adecuadas. Y también, en alguna que otra ocasión, se han lanzado durante la cabalgata de Reyes o, hace ya años, durante la Romería del Cerro.

Numerosas quejas y redes que arden

Así que los fuegos artificiales no solo han sido una constante en las fiestas locales de San Fernando sino uno de los elementos indispensables en cada programación elaborada desde el Ayuntamiento, con independencia del partido que gobernara en la Alcaldía o tuviera la gestión de la concejalía de Fiestas.

Pero lo que en otros tiempos fuera uno de los momentos más esperados por la población en los festejos hace años que ha ido cediendo paso a otras sensibilidades que se han hecho presentes en la sociedad. Y solo hacía falta echar un vistazo a las redes sociales cada vez que se lanzaba pirotecnia para darse cuenta de ello.

La propia alcaldesa, Patricia Cavada, hablaba el viernes durante el pleno en el que se conoció la decisión del gobierno municipal de prescindir de fuegos artificiales de los innumerables mensajes que recibía cada año, tanto personales como a través de los perfiles oficiales del Ayuntamiento, para pedir que se eliminaran los fuegos artificiales ante las molestias que causaba a determinadas personas -con trastorno del espectro autista, especialmente- y, sobre todo, a las mascotas, que por lo general toleran poco el ruido de la pirotecnia y lo pasan bastante mal. Aunque tampoco hay que olvidarse de los que señalan las consecuencias que tiene el lanzamiento de los cohetes para el entorno natural de La Isla y su ecosistema, especialmente en temporadas en las que hay un elevado riesgo de incendio.

La regidora, de hecho, reconocía el viernes que la decisión responde a "una cuestión de sensibilidad"