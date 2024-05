San Fernando elimina los fuegos artificiales en las fiestas

El Ayuntamiento de San Fernando prescindirá de la pirotecnia a partir de ahora. No habrá fuegos artificiales para poner el broche final a las fiestas. Ni en la Feria del Carmen y de la Sal ni en otras señaladas fechas.

La noticia ha saltado súbitamente al concluir el pleno ordinario que celebra la Corporación Municipal, al responder la concejala María José Foncubierta, que es la responsable de Bienestar Animal, a una pregunta del portavoz de AxSí, Fran Romero, sobre la posibilidad de hacer uso de fuegos artificiales silenciosos.

La edil, sorprendentemente, ha replicado al andalucista asegurándole tajantemente que las exhibiciones pirotécnicas se habían descartado a partir de ahora. "No es que vayamos a utilizar fuegos artificiales que no hacen ruido, es que no vamos a utilizar fuegos artificiales", ha afirmado.

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha ampliado posteriormente estas declaraciones para confirmar que no habría fuegos artificiales ni otras alternativas en las que se habían estado estudiando también, tales como espectáculos de drones, pero que finalmente se habían descartado también.

La decisión -ha argumentado- se ha adoptado ante el creciente número de demandas ciudadanas en este sentido, dado que los fuegos artificiales afectan a personas mayores, trastorno del espectro autista, así como a numerosas mascotas.