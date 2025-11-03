Acosafe, premiada por su gestión de los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos en San Fernando

La Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe) ha sido galardonada en la VI Edición de los Premios RAEE Ímplícate, un reconocimiento que distingue a entidades, empresas y colectivos andaluces comprometidos con la correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y con la promoción de la Economía Circular en Andalucía.

El premio fue entregado durante la ceremonia celebrada en el Auditorio del Acuario de Sevilla, organizada por la Federación Andaluza de Electrodomésticos y Otros Equipamientos del Hogar (FAEL) con el apoyo de RAEE Andalucía; la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía; la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y los sistemas colectivos Ecoasimelec, Ecotic y European Recycling Platform (ERP).

En esta sexta edición, FAEL ha otorgado un total de 23 galardones en diferentes categorías que reconocen la labor de pymes, entidades locales, centros educativos, comercios, instituciones y profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible.

En la categoría Comercio Local Sostenible, ACOSAFE fue distinguida por su impulso colectivo hacia la sostenibilidad en el comercio local de San Fernando, promoviendo entre sus asociados la correcta gestión de los RAEE, la reducción del impacto ambiental y la sensibilización de consumidores y empresarios sobre la importancia del reciclaje y la economía circular.

El presidente de Acosafe, Manuel Luna, recogiendo el galardón. / Acosafe

El galardón fue recogido por el presidente de Acosafe, Manuel Luna Verdugo, quien expresó su satisfacción y agradecimiento por este reconocimiento: “Este premio refleja el compromiso del comercio isleño con el medio ambiente y con un modelo de desarrollo más responsable y sostenible. Desde Acosafe queremos agradecer a FAEL, a RAEE Andalucía y a todas las entidades colaboradoras por reconocer el esfuerzo colectivo del comercio de San Fernando en favor de la sostenibilidad. Este galardón nos anima a seguir impulsando iniciativas que promuevan la economía circular y la gestión responsable de los residuos en nuestros establecimientos”

La ceremonia estuvo presidida por la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez Parrado, acompañada del vicepresidente cuarto de la FAMP y alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós, y del presidente de FAEL, Manuel Bejarano Osuna, junto a representantes de Ecoasimelec, Ecotic y European Recycling Platform (ERP).