Accidente con el tranvía en San Fernando: un vehículo colisiona en la rotonda de La Ardila

El tranvía metropolitano de la Bahía se vio implicado en un nuevo accidente de tráfico que ocurrió en San Fernando durante la jornada del pasado domingo al impactar contra un vehículo que, en un descuido, se había saltado el semáforo que regula su paso por la calle Real en el trayecto que realiza entre las ciudades de Cádiz y Chiclana. Sucedió en la rotonda de La Ardila, justo a la entrada de San Fernando.

El suceso, afortunadamente, se saldó únicamente con daños materiales de carácter leve, según fuentes policiales. Eso sí, la colisión obligó a mantener paralizado el servicio durante aproximadamente media hora, con los consiguientes retrasos.

Agentes de la Policía Local de San Fernando intervinieron en el suceso y se encargaron de poner la situación bajo control y de regular el tráfico en la zona para restablecer la normalidad a la mayor brevedad posible. Al tratarse de una jornada de domingo, en la que el tráfico es mucho menos denso, las consecuencias fueron mucho menores.

No es la primera vez que se da un accidente de este tipo con el tranvía desde que hace ya tres años se pusiera en marcha el servicio. Casi todos los casos han sido de carácter leve. El más grave se registró en el pasado mes de octubre en la vecina localidad de Chiclana al quedar atrapados una mujer y un menor, que tuvieron que ser excarcelados del vehículo con la ayuda de los bomberos en una complicada intervención.

Hay que tener en cuenta que el tranvía -Trambahía- tiene prioridad de paso a lo largo de todo su recorrido por el casco urbano, que se señaliza en los cruces y rotondas mediante semáforos. Aún así, no es raro que algún conductos se despiste, especialmente en las rotondas.