Grave accidente del tranvía en Chiclana al colisionar con un vehículo y quedar atrapado un menor

Un grave accidente se ha producido en la tarde de este sábado en Chiclana, cuando el tranvía ha arrollado a un vehículo que se habría saltado un semáforo en rojo.

El accidente se ha producido entre la Alameda y la Avenida Reyes Católicos, a la altura de la Rotonda del Puente Grande.

Un menor de 14 años ha quedado atrapado en el vehículo, en el que viajaba con su madre, según han señalado algunos testigos presenciales y ha podido confirmar este periódico.

El accidente se produjo a las 18:15 horas y aún están trabajando las fuerzas de seguridad, tratando de sacar al menor del vehículo.

Hasta la zona han acudido los bomberos para proceder a la excarcelación de los ocupantes del coche, así como efectivos de la Guardia Civil, tres patrullas de la Policía Local y los servicios sanitarios.

De momento no hay ninguna información oficial al respecto sobre el estado de las personas implicadas.

No es el primer accidente en el que se ve involucrado el trambahía en la localidad. El pasado mes de agosto también tuvo una colisión con un turismo en la zona del Marquesado, y en septiembre del pasado año un turismo se saltó el semáforo en rojo en San Fernando y fue embestido, aunque en ambas ocasiones no hubo que lamentar daños personales.

En 2023, un accidente similar, ocurrido también en El Marquesado, resultó más grave y obligó a trasladar al hospital Puerta del Mar de Cádiz a las tres ocupantes del vehículo: abuela, madre y nieta y una mujer de 78 años que quedó atrapada en el interior del coche durante casi una hora.