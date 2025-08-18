Un turismo choca contra el Trambahía en Chiclana

Estado en el que ha quedado el vehículo.

El tranvía que une Cádiz con Chiclana y un vehículo que circulaba este lunes por la rotonda de la Venta Agustín han chocado en este punto de la zona de El Marquesado. El suceso se ha producido sobre las 13 horas, cuando el Trambahía atravesaba esta vía y el turismo impactaba contra este, a pesar de los numerosos avisos del conductor del transporte público.

Según diversas fuentes, en el accidente no ha habido que lamentar daños personales, aunque sí se han producido retenciones como fruto del suceso.

El coche presenta importantes destrozos en su parte delantera, al igual que la cabina de conducción del tranvía.

No es la primera vez que ocurre un incidente de estas características. En septiembre del pasado año, un turismo se saltó el semáforo en rojo en San Fernando y fue embestido, sin mayores consecuencias.

En 2023, un accidente similar, ocurrido en esta misma rotonda de Chiclana, resultó más grave. Obligó a trasladar al hospital Puerta del Mar de Cádiz a las tres ocupantes del vehículo: abuela, madre y nieta y una mujer de 78 años que iba de copiloto quedó atrapada en el interior durante casi una hora.