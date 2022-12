Vecinos de la zona de La Magdalena de San Fernando se quejan de los problemas de aparcamiento

Las obras en La Magdalena para crear un parque ha eliminado una gran bolsa de aparcamiento, lo que afecta a los vecinos que observan la paralización de los trabajos –pendientes de un modificado de proyecto por problemas de cimentación– e intensifican sus quejas en los últimos días por el estacionamiento de vehículos encima de las aceras.

Dos puntos centran las críticas ahora. Por un lado, la bolsa de aparcamiento que se ha dejado activa en la trasera del instituto Sancti Petri se ha convertido con las lluvias en un completo barrizal, lo que hace complicado el tránsito por la zona para quienes dejan sus coches allí o acuden a retirarlo. Eso, precisamente, ha provocado la segunda preocupación al buscar los afectados otras alternativas en el entorno.

En concreto, los residentes de los unifamiliares de la zona conocida como los Pitufos se quejan de que muchas personas han optado por aparcar los vehículos allí, pero no en los espacios habilitados, sino sobre el acerado. "Están aparcando en la acera en la calle Francisco Ruiz Miguel, también en la de acceso. Y no solo es el malestar que provoca a los vecinos, sino que eso destroza la solería", lamenta Francisco, uno de los vecinos que denuncia esta situación. De hecho, asegura que han llamado a la Policía Local pero que no acuden. "Tienen orden del Ayuntamiento de no venir a multar ni a retirar los vehículos", se queja. Los problemas se han agravado, detalla, porque la otra superficie , la ya mencionada del instituto Sancti Petri, está casi inservible. "Es un trozo de tierra y está todo encharcado. El aparcamiento es un problemón", insiste.

Esta cuestión fue tratada en el último pleno, en una moción en la que el PP solicitaba que se cambiara el proyecto del parque para acercar y ampliar la bolsa de aparcamiento que se prevé más cercana a Puente Zuazo, y que se cumplieran las promesas municipales de las alternativas de aparcamiento durante la obra, dado los problemas existentes. Desde el gobierno se descartó cambiar el proyecto en ese sentido, y se explicó que el aparcamiento táctico de San Juan Bosco está en ejecución.