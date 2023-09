El TSJA ordena la suspensión del plan especial del Carrascón en San Fernando

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado la suspensión del plan especial del entorno del Carrascón, cuya aprobación definitiva se afrontó en el Pleno en el pasado 23 de febrero. Se trata de una de la medida cautelar solicitada a la sala por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que a instancias de Costas ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra dicho plan especial al considerar que es nulo de pleno derecho por vulnerar la ley de Costas.

El auto de la sala 2ª del TSJA es del pasado 21 de julio y la Junta de Gobierno Local ha optado por no recurrir dicha medida cautelar asumiendo así la suspensión.

La tramitación administrativa del plan especial del Carrascón se llevó a cabo durante el anterior mandato con el objeto de ordenar de cara a un posterior desarrollo esta amplia zona de marismas, caños mareales y antiguas salinas que discurre desde el Zaporito hasta Gallineras: hasta 1.143.223,28 de metros cuadrados que el PGOU de San Fernando califica como Sistema General de Espacios Libres (Parque Metropolitano PM1-Entorno del Caño del Carrascón).

El objeto del plan no era otro que aprovechar "las potencialidades y valores culturales, etnológicos, naturales y paisajísticos" de estos suelos afrontando su recuperación "dado que se encuentran en un fuerte estado de degeneración", según se recoge en la memoria del plan especial. Así, se pretendían desde el Ayuntamiento distintas actuaciones tendentes igualmente a propiciar su integración con el Parque Natural: mejorar los accesos y el sendero existente, ampliar el paseo a lo largo de la Ronda del Estero, habilitar nuevas plataformas peatonales, implantar actividades deportivas, de ocio y esparcimiento, desarrollar zonas verdes, favorecer la recuperación de salinas, habilitar aparcamientos...

El origen de esta propuesta está en lo que en su momento se dio en llamar el Parque del Este, un planteamiento que viene de la etapa del PA en el gobierno -durante el primer mandato de Cavada- vinculado a los fondos europeos de la EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado).

Posteriormente, sin embargo, el Consistorio optó por concentrar el mayor volumen de estas ayudas en el desarrollo del futuro Parque de La Magdalena, ahora paralizado, aunque continuó la tramitación de dicho plan especial.

De hecho, desde el equipo de gobierno se afirmó explícitamente en el pleno del pasado mes de febrero que el desarrollo del Carrascón (o del Parque del Este) no era una prioridad. "No se puede hacer de todo y todo a la vez", afirmó el entonces delegado de Presidencia, Conrado Rodríguez, al replicar a una moción de los andalucistas. El edil socialista, no obstante, defendió la "transformación" de la zona este con los otros proyectos EDUSI: La Magdalena, el nuevo edificio náutico de Gallineras y la trasera de La Almadraba. Y mencionó otro desarrollo que ahora había pasado a un lugar preeminente para el ejecutivo: los polvorines de Fadricas.

Para Costas, que después del conflicto con las casetas de La Casería suma así un nuevo enfrentamiento con el Ayuntamiento isleño, el plan especial es nulo de pleno derecho porque el Consistorio no siguió la tramitación que marca la ley: no se solicitó el informe preceptivo a esta administración hasta después de su aprobación inicial, tampoco se solicitó el periodo de consultas obligatorio cuando se dictó informe desfavorable y la aprobación definitiva -concluye- tuvo lugar sin la previa emisión del informe preceptivo y vinculante de la Administración del Estado. De ahí el contencioso interpuesto.

El ámbito del Plan Especial del Parque Metropolitano PM-1 Entorno del Caño del Carrascón, expone la parte recurrente, ocupa en su práctica totalidad terrenos de ribera del mar "y propone actuaciones sobre el dominio público marítimo-terrestre que resultan incompatibles con la normativa de costas y de manera específica con la utilización del dominio público marítimo terrestre".

De ahí la suspensión solicitada desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como medida cautelar ya que el plan "propone actuaciones que de ejecutarse podrían consolidarse y dificultar la posterior reparación o incrementar su dificultad y coste con el grave perjuicio al interés general".

Entre estas "actuaciones" recogidas en el plan especial menciona la "incompatibilidad" con la Ley de Costas de la mejora del paseo a lo largo de la Ronda del Estero, que supondría comporta una ampliación de seis metros destinada a acera "afectante en su totalidad a territorios de ribera del mar y de servidumbre de protección" y de la que se prevé su realización "en madera o de hormigón impreso acabado en madera". También señala a las actividades deportivas de ocio y esparcimiento que propone en las salinas de El Molino y de Belén, a los aparcamientos así como a la construcción de un centro de visitantes en la citada salina.