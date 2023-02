El proyecto Edusi del Parque del Este se volatiliza en San Fernando

No habrá Parque del Este. Al menos, no por el momento. El proyecto planteado en el mandato anterior –una de las actuaciones que se pretendía financiar con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)– ha dejado de estar entre las prioridades del equipo de gobierno.

Así lo reconoció en el último pleno ordinario el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, a raíz de una moción presentada por el grupo AxSí, en la que su portavoz –Fran Romero– instaba al ejecutivo a que diera el paso para afrontar la redacción del proyecto básico y de ejecución de este parque metropolitano en torno a sendero del Carrascón toda vez que se había completado hace meses ya la redacción del plan especial, paso previo que sí se ha completado en estos últimos años.

La propuesta fue rechazada. PSOE y Cs, formaciones que comparten el gobierno municipal, votaron en contra de la moción de los andalucistas, lo que impidió que saliera adelante aún cuando dicho Parque del Este formaba parte del planteamiento inicial de la EDUSI y también de los compromisos electorales de Cavada.

"No se puede engañar a los ciudadanos. No se puede hacer de todo y todo a la vez", afirmó durante el debate el edil socialista Conrado Rodríguez, que no obstante defendió la "transformación" de la zona este con los otros proyectos EDUSI: La Magdalena, el nuevo edificio náutico de Gallineras y la trasera de La Almadraba.

La razón de que se haya dejado a un lado el proyecto del Parque del Este –explicó– es que, a raíz de las negociaciones mantenidas por el Ayuntamiento con el Ministerio de Defensa, se apuesta ahora por "un nuevo reto" que concentrará los esfuerzos del equipo de gobierno en el próximo mandato.

Se trata del desarrollo de los terrenos de los polvorines de Fadricas, "un espacio de enorme riqueza y potencialidad", puntualizó el delegado de Presidencia al aludir al anuncio realizado recientemente de la compra de los suelos al Ministerio.

Por su parte, el portavoz de AxSí, Fran Romero, lamentó que el ejecutivo local "renunciara" al "maravilloso" proyecto del Parque del Este -"en el que creían", apostilló- y subrayó también que era una actuación que se iba a financiar con la EDUSI, por lo que no iba a afectar a otros proyectos e inversiones municipales.

"La única razón (para descartar ahora el proyecto) es que los fondos dan para lo que dan. Y los fondos se los van a comer ese desastre que es la obra de La Magdalena con el sobrecoste que todavía no sabemos a cuánto asciende", dijo.