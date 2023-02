El Parque del Este de San Fernando se centrará en la conexión con la Ronda del Estero

San Fernando cuenta ya con el Plan Especial del Parque del Caño del Carrascón o Parque del Este tras su aprobación definitiva en el pleno, en el que votó en contra Vox y se abstuvo el Partido Popular (PP). El fin de la tramitación permitirá ejecutar su desarrollo, aunque desde el gobierno se deja claro que esta actuación se centrará en la integración del Parque Natural con el entorno urbano de la Ronda del Estero a través de los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi).

El equipo de gobierno respondía así en la sesión plenaria a las críticas de Andalucía por Sí (AxSí) y el PP por reducir las pretensiones iniciales del proyecto y de abandonar la idea principal con la que se presentó San Fernando a los fondos europeos bajo la denominación de "la Ciudad del Parque Natural". Lo recordaba el portavoz andalucista, Fran Romero, que advirtió de la falta de interés municipal para llevar a cabo esta iniciativa frente a la apuesta que han hecho por los polvorines de Fadricas.

"Han demorado el trámite hasta ahora", se quejó el líder de AxSí, que apuntaba que la fecha del informe de declaración ambiental estratégica de la Junta está fechado en enero de 2022, que no fue hasta seis meses después cuando lo llevan a junta de gobierno local y que hasta ahora, siete meses después, no pasa por pleno. "Claramente han abandonado el proyecto que no harán ni con fondos Edusi, ni con fondos propios", abundó.

Desde las filas populares, el concejal Joaquín Rodríguez Balestra se refirió a la merma del Plan Especial y por tanto del proyecto para dejarlo en "solo un sendero". Se refiere a la desaparición de las pistas deportivas o de los aparcamientos "que prometieron". "Cuando inician una obra, que tendría que se motivo de alegría, los ciudadanos lo temen", ironizó con el ejemplo de las quejas ciudadanas por la situación en La Magdalena.

El concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, respondió a estas críticas y señaló a la Junta de Andalucía como responsable de la retirada en el Plan Especial de las pistas deportivas y los aparcamientos previstos en la zona de la antigua Salina Belén. "Es su Junta la que no nos deja ponerlo. Ustedes [por el PP y en antiguo PA] querían usar la Salina Belén para poner la Feria y construir en La Magdalena pisos", comentó.

La portavoz de Podemos, Ana Rojas, también hizo mención a la Salina Belén a la que calificó como una "zona degradada". Su comentario señalaba la postura de Costas, y su informe desfavorable a los planes para este espacio. "Costas, que se caracteriza por su nula efectividad, ahora se erige en protector. Ahora limita los usos, pero no acomete la rehabilitación que le corresponde de las vueltas de afuera. Ahora limita los usos en la Salina Belén cuando es una zona degradada", expuso.

Rojas puso en duda la acción en este espacio verde, "en el pleno pasado el señor Rodríguez dejó entrever que no iban a hacer nada", "¿se va a quedar en papel?". Eso sí, dio su apoyo al entender que se trata de un proyecto necesario, "que va muy tarde" y que por ahora se suma a los proyectos de la Edusi que no se inician.

El concejal de Presidencia precisó que la intención municipal es acometer la integración del Parque Natural con la Ronda del Estero, es decir, una actuación en la franja de contacto entre ambas partes, con la incorporación y ampliación de la plataforma peatonal. Desde el equipo de gobierno se ha recortado las pretensiones iniciales de la misma manera en que los fondos europeos conseguidos no alcanzaron el total que a San Fernando le pertenecía por número de habitantes. "Nos correspondían 17 millones pero el Gobierno hizo otra distribución y se quedó en 12,5 millones [de los 2,5 millones salen de las arcas municipales]. Son 5 millones menos y eso hizo que se redujera las posibilidades"”, explicó.

"No se puede engañar, señor Romero", contestó. Por el momento, detalló, solo se hará esa conexión con los fondos Edusi, sin que se vayan a destinar a ello fondos propios, puesto que en los planes municipales se contempla el desarrollo de polvorines de Fadricas. "El Plan Especial nos permitirá presentarnos a otras líneas de fondos cuando surja alguna que se ajuste", aclaró.

El Plan Especial del Parque del Caño del Carrascón incluye los nuevos usos que se prevén para el lugar como zona para actividades de ocio y esparcimiento, zona de paseo y para actividades deportivas tanto terrestres como referidas al aprovechamiento de la lámina de agua. Se recoge la recuperación de las vueltas de afuera, los canales y las salinas del entorno, como Los Ángeles de San Cayetano, San Cayetano y Los Santos, además de la renaturalización de la Salina Belén. En concreto, desde la Junta se advierte de la aparición de una lámina de agua en épocas de lluvia en la que proliferan especies que hay que proteger, de ahí que se haya descartado las pistas deportivas y las zonas de aparcamientos que se proponían para esa superficie.

"La idea es recuperar el paisaje productivo salinero", concretó el edil socialista en su intervención. Ante las limitaciones impuestas por otras administraciones se plantea mejorar el documento urbanístico en los próximos años aprovechándose del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el que contará en el futuro La Isla.

El grupo municipal de Vox votó en contra y según los argumentos de su concejal Carlos Zambrano consideraban que el Plan Especial estaba abocado a la nulidad al no tener el informe preceptivo de la Dirección General de Costas. Durante la tramitación del expediente, un primer informe desfavorable de Costas hizo que el Ayuntamiento volviera a presentar el Plan Especial con modificaciones, sin que se cuente con un nuevo pronunciamiento de Costas. El edil duda de la opción municipal de avanzar al asumir el silencio administrativo, dado que recuerda que se trata de una superficie dominio público marítimo terrestre (DPMT).