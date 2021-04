Satisfacción entre hosteleros y comerciantes de San Fernando porque la movilidad entre provincias favorece la actividad

Hay satisfacción entre los comerciantes y hosteleros de San Fernando por la nueva movilidad entre provincias andaluzas decretada por la Junta. El movimiento ciudadano, la llegada de personas de fuera, resulta fundamental para sus negocios, pero especialmente para las actividades turísticas.

"La apertura era necesaria, casi exigente ya, porque la provincia depende de que venga de otras provincias y era fundamental reactivar la actividad, especialmente en lo que se refiere al sector servicios turísticos porque era el que más lo demanda", comenta el presidente de la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe), Manuel Luna. Para el comercio, además, que lleguen personas de los alrededores de la provincia puede posibilitar que mejoren lo resultados.

"Los desplazamientos y las visitas de fin de semana volverán a ser habituales en nuestra ciudad y desde nuestra asociación serán bienvenidos siempre que se realicen desde la responsabilidad y desde el sentido común", afirma el presidente de la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur), Antonio V. Páez, que entiende que esta medida hará posible la reactivación de la actividad hostelera y turística. La entidad defiende que es el momento de que se produzcan estos movimientos con "la misma responsabilidad y sentido común" con la que los hosteleros isleños siguen aplicando los aforos limitados, las distancias de seguridad y los protocolos higiénico-sanitarios para prevenir la covid-19.

Desde Acosafe se espera que los índices de contagio sigan bajando y no se vuelva a tasas más altas, como las vividas en San Fernando en febrero que llevaron al cierre de la actividad no esencial o como las que sufre la Sierra de Cádiz. Esencialmente esto puede hacer que se disfrute de un verano pleno. "Ya tenemos la vista en el verano, incluso en el buen tiempo, por eso entiendo que la Junta ha aguantado las limitaciones y la apertura", reconoce Luna. El objetivo es que el periodo estival se traduzca en "más rentabilidad" respecto a los meses duros que han pasado, respecto al "año atípico" que se ha pasado, "que fue catastrófico económicamente". Aunque la vacunación avanza, no lo hace al ritmo que los sectores económicos hubieran deseado porque eso repercute en la pequeña y mediana empresa, "a la que está haciendo polvo". "Es nuestro salvavidas", reitera.