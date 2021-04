Coronavirus en Cádiz: Andalucía recupera la movilidad entre provincias y da un pequeño respiro a la hostelería

Cuatro meses después, los gaditanos podrán moverse de nuevo a otras provincias andaluzas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado esta tarde un nuevo plan de desescalada tras evaluar, junto a los miembros del Comité de Expertos, la evolución de la pandemia en la región. La principal novedad, y también la más esperada, es la recuperación de la movilidad entre provincias desde este jueves por primera vez desde que se decretara el cierre de fronteras el pasado 17 de enero.

Esta medida será común a todos los municipios andaluces salvo a aquellos que sufran el cierre perimetral por presentar una tasa de incidencia superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes. Moreno ha avanzado también que en el caso de las localidades de menos de 5.000 habitantes "se hará una evaluación específica de riesgo" para determinar las restricciones aplicadas a dicho municipio.

La relajación de las medidas da también un pequeño respiro a la hostelería, que amplía en media hora su horario de cierre -hasta las 23.00 horas- aunque el toque de queda se mantiene desde esta misma hora y hasta las 6. Según Moreno, la condición es que los usuarios "respeten el toque de queda" y vayan directos a casa tras la cena. La actividad comercial se mantiene hasta las 22.30 horas, incluso en aquellos municipios con una tasa superior a 500 casos y por debajo de 1.000, que mantendrán el cierre total de la actividad no esencial como hasta ahora.

La Junta mantiene también el número de personas en las reuniones, seis en exteriores y cuatro en el interior de los locales de hostelería. Pese a la relajación de las medidas, Juanma Moreno pide a los andaluces que "no bajemos la guardia, no nos quitemos la mascarilla... nos jugamos una parte de nuestro futuro inmediato, de lo que pueda ocurrir en verano. Hay muchas vidas en juego y también muchos empleos. No hay que volverse locos de repente, el peligro de contagio sigue estando ahí fuera".

En una intervención algo más extensa de lo habitual, el presidente andaluz recordó que nos enfrentamos a "una cuarta ola que todos temíamos mucho" y que "nos hizo estar en guardia, muy atentos y concentrados" para evitar un repunte de contagios similar al que tuvo lugar tras las navidades. Por ello se apostó por cerrar la movilidad entre provincias, de cara a fechas señaladas como la Semana Santa o la Feria de Abril. Los expertos consideran, en cambio, que "la cuarta ola está siendo mucho más suave, Andalucía está en la media española de contagios y es líder en vacunas".

Moreno destacó que "uno de cada cuatro andaluces ya ha recibido la primera dosis de la vacuna, 1,9 millones de personas. Hemos puesto más de 2,5 millones de vacunas, ninguna comunidad ha puesto tantas como nosotros". Incluso remarcó, "como anécdota", que Andalucía ha puesto más vacunas de las recibidas al aprovechar "el famoso 'culillo' del que hablaba el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. "Hemos puesto todas las que nos han llegado y si no hay más es por falta de vacunas. Andalucía es líder en vacunas gracias al esfuerzo y buen hacer de médicos y trabajadores sanitarios y también gracias a los andaluces que confían en la vacunación y que acuden a la cita", resaltó.

Tendencia a la baja de la incidencia acumulada

La Junta de Andalucía se adelanta así al fin del estado de alarma, que decaerá el próximo 9 de mayo tras siete meses de vigencia, desde finales del pasado mes de octubre. Jesús Aguirre, ya se mostró esta semana "optimista" ante la posibilidad de "abrir un poco el grifo" en forma de medidas menos restrictivas frente a la pandemia, un mensaje también defendido por el presidente del ente autonómico, Juanma Moreno.

La situación epidemiológica en la región invita a esta relajación de medidas, pues la tasa de incidencia mantiene una tendencia a la baja en la última semana y se sitúa en 237,7 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Pese a ello, este martes en Andalucía se han registrado 1.444 contagios y 22 fallecimientos, elevando el total de positivos hasta los 544.070, mientras que son ya 9.682 las personas que han perdido la vida en la comunidad a causa del virus.

El avance del proceso de vacunación también facilita una relajación de las restricciones, pues a día de hoy uno de cada cuatro andaluces ha recibido ya una dosis de la vacuna y cada día aumentan las personas inmunizadas contra la Covid-19. En la provincia de Cádiz este martes se han superado las 100.000 personas con pauta completa, lo que supone ya casi un 10% de la población. En Andalucía se han administrado un total de 2.590.612 dosis, 365.000 de ellas en Cádiz.

En la provincia, por suerte, la cuarta ola no ha atacado con la virulencia de la tercera salvo en varios municipios de la Sierra, que son los que concentran la mayoría de contagios registrados en las últimas semanas. La tasa de incidencia en la provincia se sitúa en 172,6 contagios, por debajo de la media andaluza, con 102 nuevos positivos notificados en las últimas 24 horas. Por su parte, dos nuevas muertes elevan el total de decesos hasta los 1.435, mientras que los curados ya casi rozan los 70.000.

Los municipios serranos van recuperando también la normalidad y se espera que Ubrique, Alcalá del Valle y El Bosque puedan reabrir su actividad no esencial al bajar de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Bornos, en cambio, podría ver limitada la actividad comercial y hostelera al superar esta cifra según el informe de este martes, junto a los municipios de Puerto Serrano (2.650,5) y Villamartín (1.442,2) que ya se encuentran en esta situación desde hace algunos días. La evolución epidemiológica en localidades como Barbate, Algodonales o Benaocaz determinará las medidas restrictivas a aplicar a partir de este viernes.