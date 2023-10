Satisfacción de los colectivos de accesibilidad de San Fernando por la nueva rampa en obras de Bahía Sur

Las obras de la nueva rampa de la plataforma peatonal de Bahía Sur avanzan. En unos meses este acceso al centro comercial será una realidad, lo que supone una satisfacción para los colectivos de San Fernando que llevan años reclamando mejoras de accesibilidad en la ciudad y que tenían en esta estructura uno de sus objetivos.

"Esperemos que tenga la inclinación perfecta y que no sea resbalosa", apunta Sara Domínguez, de San Fernando Accesible. La entidad lleva años reivindicando la instalación de esta rampa para completar la pasarela de Bahía Sur que en la margen de la superficie comercial y de ocio solo contaba con la opción de las escaleras fijas y un ascensor, lo que suponía que en caso de avería las personas con movilidad reducida debían descontar esta posibilidad para ir y volver del lugar. "Es lo más básico y faltaba", insiste Domínguez.

Su petición de que el nuevo ramal de entrada a Bahía Sur no resbale se basa en la experiencia que las personas con sillas de ruedas, eléctricas o manuales, tienen. Al otro lado de la autovía, a la altura de General Pujales, la rampa existente hace que estos vehículos de movilidad personal patinen con la lluvia. Por eso, pide que cuente con una superficie adecuada.

"Que cumpla la normativa", es el primer comentario que hace Mari Carmen Marrugal, presidenta de la Asociación Isleña de Ciudad Accesible (AICA). Por eso, expresa una satisfacción a medias, porque quiere esperar a que la estructura esté construida y puesta en servicio para comprobar si cumple no solo con las expectativas sino también con las condiciones básicas para atender las necesidades de las personas con movilidad reducida. "A veces no podemos subirla", advierte, para referirse al mismo escenario que mencionaban desde San Fernando Accesible sobre la existente al otro extremo de la pasarela.

"Hasta que no la veamos no podemos hacerle palmas", insiste Marrugal, aunque reconoce que en la asociación están contentos porque se haya dado este paso que llevan tiempo reivindicando. "Hace realidad un sueño", admite. "Es otra posibilidad más para ir a Bahía Sur sin utilizar los ascensores", señala. Porque estos además, a veces, no funcionan. "Miguelón tuvo que volver por la carretera cuando regresaba de noche porque, además de que no hay muchos taxis adaptados, a una determinada hora dejó de funcionar el elevador que está en el lado del centro comercial", detalla sobre el comentario anterior.

Las obras de la rampa, tras la colocación de los pilares, los operarios proceden con la instalación de uno de los tramos de la rampa en estos momentos. Otro segmento descansa en una zona acotada del aparcamiento continuo donde se advierte que no se puede aparcar desde el 5 de octubre y durante dos meses.

La estructura se sumará a las mejoras de accesibilidad experimentadas por la pasarela con la sustitución de los ascensores que se ubicaban en el extremo de Pery Junquera y en la calle Ferrocarril y las escaleras mecánicas para acceder a la estación de tren. "Soñamos fuerte", deja claro Sara Domínguez que aboga por que se aplique en el manejo de la botonería de los elevadores lo que denomina "tecnología de control del entorno" para quienes no tienen movilidad en las manos.