Los colectivos de accesibilidad de San Fernando demandan alternativas para el paso a Bahía Sur y la estación

La adjudicación de los nuevos ascensores de la pasarela y de la estación de Bahía Sur y de las nuevas escaleras de acceso se acoge con optimismo por los colectivos de accesibilidad de la ciudad, como San Fernando Accesible o la Asociación Isleña de Ciudad Accesible (AICA). Sin embargo, en ambos casos ponen peros a esta actuación: en un caso para reclamar una medida provisional mientras no se completa esta mejora, en otro para exigir una alternativa definitiva a los medios mecanizados.

No hay un alternativa cuando los ascensores no funcionan, algo muy común, exponen los dos colectivos. "Miguel Redondo, Miguelón, se juega la vida y coge por la carretera con su silla de ruedas, porque no tiene otra opción para llegar a Bahía Sur", pone de ejemplo Sara Domínguez, de San Fernando Accesible. Por eso propone que mientras no se termine la renovación de escaleras y ascensores la otra estación de San Fernando se convierta en la central, para que allí paren todos los trenes que lo hacen en el municipio (los servicios de Media y Larga Distancia de Renfe que unen la Bahía con Sevilla, Madrid o Barcelona) y no los cercanías solo, como ahora. "En accesibilidad no tienen comparación. Está mucho mejor la Estación Centro en la plaza de la Estación que Bahía Sur. Sería una medida provisional", insiste sobre este equipamiento.

Renfe confirmaba ayer la adjudicación de los trabajos para cambiar ascensores y escaleras y apuntaba que la estación San Fernando-Bahía Sur contabiliza más de un millón de usuarios de origen y destino. Son datos de 2019, último ejercicio no afectado por las restricciones de movimiento por la pandemia de covid.

Satisfechos por que se vaya a avanzar en la accesibilidad a esta estación de Bahía Sur para todos –"personas con discapacidad, personas con problemas de movilidad puntual, personas que vayan con carrito de niño o personas mayores"–, Domínguez plantea esa opción provisional ante los plazos que se maneja para ejecutar la obra y para el suministro e instalación de los equipos: 8 meses a los que se suman los tiempos de formalización del contrato con la empresa TK Elevadores España SL –que presentó la mejor oferta de las dos que acudieron a la licitación–, de ahí que se estime que se pueda prolongar su disponibilidad hasta finales de 2022.

Mari Carmen Marrugal, presidenta de AICA, recuerda que el colectivo lleva años reivindicando la renovación de estos equipamientos. "Esperemos que la obra empiece pronto", comenta. Sin embargo, su puesta en funcionamiento no llegará a cumplir con todas las expectativas, al seguir dependiendo de medios mecanizados. Ante eso AICA insiste en su demanda de que la pasarela actual cuente con una rampa en el lado de Bahía Sur, una estructura con la que ya se cuenta en el margen de Pery Junquera. "Si los nuevos ascensores se averían seguiríamos igual. Con una rampa en ese lado se completaría la pasarela", defiende. La propuesta ya la trataron con la gerencia de Bahía Sur, y de hecho el propio Ayuntamiento ha instado al centro comercial en la misma línea.