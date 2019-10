El portavoz de AxSí, Fran Romero, ha criticado el coste "innecesario" que ha supuesto la colocación del polémico rótulo en la fachada principal del Ayuntamiento durante las obras de rehabilitación.

El edil andalucista asegura que "no ha habido transparencia" por parte del equipo de gobierno ante un tema especialmente sensible y controvertido para la ciudadanía, tanto más si se tiene en cuenta que dicho letrero se ha colocado en el lugar en el que antes se encontraba el azulejo del Sagrado Corazón, que fue retirado por no ser un elemento original de la fachada. Ha sido, lamenta, una imposición del gobierno municipal.

Cierto que la colocación del rótulo figuraba entre las actuaciones a realizar con el último modificado de proyecto que fue a pleno en el pasado mes de julio, en el que AxSí se abstuvo, pero -afirma Romero- absolutamente nada se dijo al respecto en la junta de portavoces que se celebró con antelación. Las explicaciones dadas por parte del gobierno, afirma, se centraron en el grueso de la actuación pendiente, relativas al nuevo transformador y el tema del suministro eléctrico que precisa el edificio. Tampoco se detallaba en los distintos informes que acompañaban el expediente que fue a pleno.

El grupo andalucista, recuerda Romero, se abstuvo "por responsabilidad" para no bloquear el final de las obras del Ayuntamiento pero mostró abiertamente su rechazo al existir informes municipales que advertían del incumplimiento por parte de la adjudicataria al no contratar al suficiente personal técnico "y de ahí también los retrasos en terminar las obras". "A eso le sumamos una partida de 10.000 euros para un letrero que resulta completamente innecesario".

Para saber de la colocación del rótulo no solo había que leerse a conciencia el desglose de las partidas del modificado. La del letrero figura entre las destinadas al remate inferior de la barandilla de la entreplanta, la colocación de reposabrazos para las sillas del salón de plenos y el revestimiento de las placas de acero corten.

Así que su colocación en la fachada, como para el resto de los ciudadanos, fue toda una sorpresa. "Es una decisión arbitraria y completamente innecesaria", afirma Fran Romero. "Además, es poco coherente con la monumentalidad recuperada de la fachada. Desmerece el gran trabajo que se ha realizado con la rehabilitación".

Lamenta el portavoz de AxSí el coste de casi 10.000 euros que ha supuesto un rótulo del que podía haberse prescindido totalmente. "No hace falta indicar ni señalar que ahí está el Ayuntamiento", afirma.

Romero, con el acuerdo de gobierno que PSOE y Cs han suscrito todavía recién salido del horno, alude literalmente a uno de los compromisos que se reflejan en sus páginas: "No permitiremos los dedazos y el despilfarro en nuestro Ayuntamiento. Potenciaremos el control financiero permanente que permita reorientar todo el gasto superfluo del presupuesto municipal a los servicios públicos esenciales".