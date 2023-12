San Fernando prohíbe el uso de agua potable para riego y baldeo

San Fernando prohíbe el uso de agua potable para el riego de jardines y zonas verdes de carácter público o privado, así como el riego y baldeo de viales, fachadas y calles. Esta medida, fijada en un bando municipal, se suma a la reducción de la presión del agua un 20% definida por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana para llegar al objetivo de ahorrar un 20% del consumo ante la situación de sequía. El Ayuntamiento lanza, para concienciar a la ciudadanía, la campaña Emergencia ante la sequía. Reduce tu consumo al máximo, tras una campaña iniciada en verano en la que se incidía en pedir ahorro de agua a los isleños.

Desde el gobierno se cumple con la petición del Consorcio de tomar medidas ante el estado actual de pantanos y conforme al Plan de Emergencia por sequía vigente, acciones que también se incluyen en el Plan de Contingencia ante el Cambio Climático y la Sequía en San Fernando. En los últimos años, defienden, se han ejecutado actuaciones y campañas para reducir el consumo de agua de la ciudad. De hecho, destaca que desde 2015 hasta ahora se ha conseguido un ahorro de 2.080.000 m3 (el equivalente a llenar 250 piscinas olímpicas cada año), logrando una eficiencia hídrica del 95%. La localidad se sitúa así entre 10 y 15 puntos por encima de la media nacional, siendo uno de los índices más altos a nivel andaluz. "Motivos por los que se ha podido evitar medidas más drásticas para poder cumplir con la reducción del 20% fijado y sobre todo de interrupciones del servicio", apunta en un comunicado.

A pesar de ese trabajo previo, en el que ha estado implicado el Ayuntamiento y la empresa concesionaria, Hidralia, las circunstancias son complicadas, pues se trata de la sequía más intensa y duradera desde que se tienen registros históricos, acumulando así más de cinco años con déficit de precipitaciones. El sistema está en situación de emergencia por sequía, en alerta por escasez severa en toda la zona del Sistema Guadalete. Hasta ahora se ha superado la situación sin que la ciudadanía ni el sector empresarial haya visto mermada la calidad del servicio de abastecimiento de agua. Para evitar acciones que afecten de manera notable a las personas, comercios y empresas se ha optado en primer lugar por la disminución de la presión de agua en las redes de suministro en un 20%.

Un bando con las medidas de ahorro

Pero dado que los problemas de agua han empeorado, el Ayuntamiento se ve obligado a adoptar medidas de ahorro y concienciación de toda la ciudadanía que buscan maximizar el esfuerzo y priorizar la utilización del agua, para asegurar tanto el abastecimiento de uso doméstico como el necesario para mantener los procesos productivos de las empresas. Así se prohíbe "cualquier uso que no sea esencial, aunque suponga algunas molestias e incomodidades".

El bando municipal emitido incluye la prohibición del riego de zonas verdes y del baldeo de calles. También prohíbe el uso de fuentes para consumo humano que no dispongan de elementos automáticos de cierre. En las que sí lo tengan se restringe su uso solo al consumo y se descartan usos de índole recreativa. De esta forma, se van a inhabilitar las fuentes ornamentales que no tengan circuito cerrado de agua, las duchas y surtidores públicos. Las medidas afectan también a piscinas, fuentes o estanques ya sean públicas o privadas, que no podrán ser llenados o rellenados. El lavado de vehículos se debe realizar en los establecimientos autorizados para ello y evitar cualquier otro uso no esencial del agua.

Además, se prevé la realización de una ordenanza que penalizará el consumo excesivo, e incentivará el ahorro y el uso eficiente de agua. Motivadas por las circunstancias especiales de la sequía, la periodicidad de la lectura y facturación de los consumos de agua podrá realizarse con carácter mensual, mediando aviso previo, advierte el gobierno municipal.

Concienciación de la ciudadanía

El Ayuntamiento insiste en la necesidad de concienciar sobre la necesidad de ahorrar agua en cada una de las acciones cotidianas del día a día. Para ello, se recomienda, hacer un uso responsable del agua, evitando que se pierda en tareas diarias como fregar los platos, lavarse los dientes, ducharse u optimizar las descargas de baños y cisternas. Además, se recomienda que revisen posibles fugas o que cierren la llave principal de suministro en viviendas e instalaciones en horarios o periodos en las que no estén ocupadas.

El Ayuntamiento iniciará la campaña Emergencia ante la sequía. Reduce tu consumo al máximo en medios, redes sociales y en todas las instalaciones municipales públicas para solicitar la máxima colaboración de la ciudadanía, sobre la importancia de un uso responsable, solidario y eficiente del agua potable. La campaña se realizará en colaboración con Hidralia y hará una llamada a la colaboración de toda la sociedad en el uso responsable de este recurso vital.