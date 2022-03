San Fernando constituye una coordinadora solidaria para la ayuda a Ucrania

San Fernando ha constituido una coordinadora de solidaridad para hacer un trabajo de ayuda a Ucrania de manera ordenada y planificada. A la cita convocada por el Ayuntamiento, que el miércoles se sumaba a las concentraciones de la FEMP, asistieron colectivos, entidades y ong para definir el trabajo a partir de ahora, que se centra en recaudar fondos económicos para comprar los materiales necesarios y concretos que se necesitan en la zona.

"Es necesario actuar de manera coordinada", defiende la alcaldesa, Patricia Cavada, que detalla que en el encuentro estuvieron entidades y ong que ya trabajan en la zona con Cáritas y Cruz Roja, y otras que realizan labores en otras zonas del mundo y que también tienen iniciativas para apoyar a este país europeo y sus ciudadanos. Incluía además alguna iniciativa individuales que se ha puesto en marcha.

"Se nos llena el alma y queremos actuar de manera rápida, pero hay que ser eficientes y sobre todo no precipitarnos, porque desgraciadamente irá para largo", advierte la regidora isleña. La ayuda será necesaria prolongada en el tiempo. De ahí que se repasara las acciones que han marcado la Unión Europea, el Gobierno de España y la Federación de Municipios (FEMP), y que se dirigen a la recogida de fondos económicos principalmente para ser efectivos. "Para Cruz Roja, para Save the Children que tiene atención psicológica para niños en la zona, para Cáritas. La idea es desarrollar la mejor manera de ayudar. Quizás la recogida de material no es la más eficiente, las ong especializadas en atender en zonas de conflictos bélicos apuntan a la recaudación de fondos para adquirir el material necesario en la zona, mejorando la economía del lugar, y constituyendo a los kits humanitarios.

"Ese fue el acuerdo unánime de la reunión", comenta Cavada, que plantea que volverán a reunirse pronto. A esto se suma la situación de los refugiados, se recordó el sistema establecido por el Gobierno, con una red de acogimiento en España, y con un teléfono en la provincia para regularizar la situación de estas personas, para que tengan garantías y coberturas.

"Hay que agradecer la solidaridad ciudadana. Ayer la discusión era cómo podemos ayudar, lo que dice mucho, porque en estos momentos sale lo mejor del ser humano", finaliza la alcaldesa de San Fernando.