Alcaldesa de San Fernando: “Habrá una alternativa, pero nos centramos en que las casetas sigan en la playa de La Casería”

¿Busca ya el Ayuntamiento una alternativa para las casetas y los establecimientos de hostelería de la playa de La Casería? ¿Se opta ya por trabajar en la opción del retranqueo de las estructuras? El gobierno local aclaró ayer que "nos centramos en conseguir la declaración de interés público" para la zona. Es el instrumento con el que buscan salvar este asentamiento tan reconocido de San Fernando de los planes de Costas de eliminarlo.

La alcaldesa, Patricia Cavada, recordó que el compromiso municipal era defender la continuidad de este conjunto, por lo que por el momento no dirigen sus esfuerzos en otra dirección. "Llegado el momento, si no se consigue, habrá una alternativa, ya se planteó esta vía y la he ofrecido, dentro de los condicionantes urbanísticos y de la normativa que afecta a la zona”, señaló.