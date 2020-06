La Isla recupera su jueves de mercadillo

Esta vez, sí. El mercadillo ha regresado a La Magdalena tras doce jueves de ausencia marcando un nuevo hito en la particular desescalada de San Fernando. Los vendedores ambulantes, que la semana pasada optaron por no ponerse, no han faltado a la cita y han vuelto a corear sus ofertas en La Isla.

Y los clientes no han tardado en hacer acto de presencia para pasearse entre los puestos en busca de oportunidades. Eso sí, con mascarilla, lavándose las manos con hidrogel y adaptándose a las 'normas Covid-19' que han impuesto la 'nueva normalidad' en el mercadillo isleño, que a más de uno todavía le resulta difícil encajar. Una de ellas, que ha sido de las que más ha dado que hablar, es el 'circuito seguro' que implanta una única ruta a seguir por los puestos, con una única dirección, un único punto de entrada y otro de salida para todo el que vaya al mercadillo. "Como en el Ikea", apuntaban con sorna algunos isleños que se paseaban en La Magdalena.

Algunos vendedores ambulantes, de hecho, han señalado en este regreso a La Magdalena su descontento con respecto a estas medidas, que aseguran que repercuten negativamente en las ventas. La semana pasada, de hecho, se plantaron y frustraron el regreso del mercadillo. Aunque en general la jornada ha discurrido sin incidencias. Y desde el Ayuntamiento se recuerda que hay que adaptarse a las normas para poder reabrir el mercadillo.

El mercadillo, como ya había anunciado el Ayuntamiento semanas atrás, se ha trasladado a la explanada del recinto ferial -en el mismo entorno de La Magdalena- para ganar espacio. Allí, a lo largo de diferentes calles habilitadas con vallas de obra y cordones de seguridad, los puestos se han repartido manteniendo cierta separación entre unos y otros.

Esa amplitud ha permitido a la gente moverse con bastante comodidad entre un punto de venta y otro y ha evitado que se den grandes aglomeraciones. Claro que tampoco ha sido imposible evitar que en un mismo puesto se concentraran varias personas a la vez curioseando entre la mercancía. A fin de cuentas, sigue siendo un mercadillo y eso forma parte de su esencia. Por eso, precisamente, se ha insistido especialmente en que la gente cumpla con las mínimas de higiénico sanitarias que recomiendan las autoridades sanitarias para prevenir posibles contagios: la mascarilla, los guantes, el hidrogel para las manos...

Con todo, ha sido una jornada bastante tranquila en cuanto a público. "Mucha gente todavía no sabe que hay mercadillo", advertían. A mediodía, la incidencia más reseñable eran las numerosas dudas que los isleños tenían con respecto a las normas a seguir en La Magdalena.

En la zona se ha desplegado un amplio operativo de la Policía Local para coordinar la puesta en marcha de las medidas del Covid-19 y asegurarse de su cumplimiento. Voluntarios de Protección Civil también se han repartido por el recinto de La Magdalena para informar a los isleños acerca de las indicaciones e, incluso, repartir hidrogel para las manos antes de acceder al mercadillo.

El Ayuntamiento valora la respuesta

Según el Ayuntamiento, en torno al 80 u 85% de los vendedores habituales han montado sus puestos en La Magdalena en este día de regreso del mercadillo en el que además se estrenaba una nueva ubicación, dentro del mismo entorno de La Magdalena, y las medidas del Covid-19. El concejal de Comercio, Antonio Rojas, ha valorado el desarrollo de la jornada y la puesta en marcha de los nuevos protocolos.

Desde el Ayuntamiento se asegura que ha habido una "buena respuesta" por parte de los isleños y que los vendedores ambulantes están contentos con la afluencia de gente que se ha registrado en este primer día a pesar de que ha estado por debajo de lo habitual. También se insiste en la buena acogida que han tenido las medidas implantadas para garantizar la seguridad y prevenir posibles contagios.