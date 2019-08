Costas ha dado luz verde al dragado del club náutico de La Casería, donde la sedimentación de fango en ingentes cantidades amenaza desde hace años a amarres y pantalanes y condiciona seriamente el desarrollo de sus actividades habituales.

Desde el año 2011 –apenas un año después de que, a instancias del Ayuntamiento y en colaboración con la Junta, concluyeran en su totalidad los trabajos para la construcción del náutico, una inversión de más de 1,6 millones de euros– los socios de este club han venido exigiendo una intervención decisiva en la zona para solucionar un problema que, además, pone en serio peligro la continuidad de este equipamiento en el futuro, a pesar de ser relativamente reciente. En el año 2014 la situación se tornó insostenible e incluso se promovieron protestas para denunciar la situación.

En los presupuestos municipales de 2018 –actualmente prorrogados– se reservó una partida de 200.000 euros para llevar a cabo esta actuación, una solución en la que el equipo de gobierno en colaboración con el club náutico y la escuela municipal de vela Casería de Ossio habían estado trabajando con anterioridad a lo largo de todo el mandato.

Ahora, Costas ha dado luz verde a este nuevo dragado de la zona, lo que permitirá retirar los lodos y devolver la zona del puerto deportivo a unas condiciones óptimas de navegabilidad. Para el club es una actuación vital. Y el Ayuntamiento se ha felicitado por este informe favorable a la intervención, que llega después de laboriosas gestiones y contactos entre ambas administraciones para la elaboración y tramitación del proyecto.

El dragado solo está ahora a a espera de que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía dé la correspondiente autorización, un trámite más bien formal una vez que Costas ha dado luz verde. Ahora, el Ayuntamiento licitará y adjudicará la actuación, que en el plazo de unos meses –el tiempo que tarde en resolverse este proceso administrativo– podría ya ponerse en marcha.

El objetivo de este dragado es garantizar la navegabilidad en la zona de la concesión en la que se levantan las instalaciones del club.

La operación de dragado tiene una extensión de cerca de 10.000 metros cuadrados con profundidad variable hasta un máximo de dos metros. El volumen de lodos a retirar de la zona se calcula que superará los 19.000 metros cúbicos.

Hay que recordar que la zona del náutico de La Casería se dragó ya entre los años 2010 y 2011, antes de dar por concluidos los trabajos del náutico. La actuación, con un presupuesto de 364.000 euros, se llevó a cabo entonces gracias a una subvención concedida por la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz con cargo al Plan de Acción 2008 de Turismo Sostenible. Se retiraron 38.000 metros cúbicos de la zona.

A pesar de ello, la sedimentación de lodos se convirtió al cabo de pocos años en un problema de primer orden para el club.

El proyecto actual que acometerá el Ayuntamiento contempla la excavación y dragado con medios mecánicos anfibios de la dársena y de un tramo del canal de entrada y salida de embarcaciones para librarlos de fangos y sendimentos depositados en el fondo marino y e incrementar la profundidad de calado.

Se trata de una actuación que se enmarca dentro de los trabajos de mantenimiento propios de la concesión de Costas y que no prevé vertidos de ningún tipo. Costas, de hecho, señala en su informe que el proyecto de dragado que ha presentado el Ayuntamiento no daña el ecosistema y no prevé afecciones en el entorno y la costa ni alteraciones en el medio natural y físico. De hecho, la intervención se centrará en un espacio totalmente despejado.

La idea del gobierno municipal es regularizar la cesión de las instalaciones al club náutico de La Casería, que es otra de las asignaturas pendientes que arrastra esta actuación desde sus comienzos: que nunca se ha llegado a formalizar verdaderamente la concesión, precisamente por las precarias condiciones en las que se encontraban las instalaciones.

De ahí que la intención del Ayuntamiento sea ahora dejar todo en "óptimas condiciones" para poder zanjar este capítulo y resolver la cesión, lo que dejaría el mantenimiento en manos del club. Aunque la actuación, añade el equipo de gobierno, no solo busca resolver el problema sino también dinamizar la zona, impulsar la práctica de deportes náuticos y aprovechar el tirón que tiene el enorme atractivo de este marco de la Bahía.