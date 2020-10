Juan Mena debía presentar en San Fernando su último libro, la novela Vete a Madrid en marzo. El estado de alarma por la pandemia del covid-19 lo impidió y en julio contaba a este periódico los pormenores de esta nueva obra literaria, ya publicada. Ahora la Academia de San Romualdo, de la que el escritor es miembro, opta por una formato distinto para la presentación a sus integrantes y a la ciudadanía: un vídeo subido a youtube.

María Elena Martínez Fernández de Lema, que se iba a encargar de la presentación en marzo, hace una en la web de la Academia de San Romualdo en la que señala algunos aspectos interesantes sobre el autor y esta obra: desde la publicación sorpresiva de su primera novela, dedicado hasta ahora más a la poesía; hasta los inicios de su vocación literaria sobre los que reflexiona entre las páginas de Vete a Madrid.

En el vídeo, realizado por José Carlos Fernández Moscoso y con la voz en off de Martínez, Juan Mena recuerda cómo comenzó a interesarse por la literatura y los actos literarios que había en San Fernando a principios de los años 60; cómo se formó para ser escritor a pesar de las dificultades, y reconoce que utiliza vivencias con otros datos para "no que no sea una historia, sino una recreación. El escritor plasma La Isla de la época, sin "exaltarla", y los personajes que le influenciaron.

La Academia de San Romualdo invita a participar de la proyección sobre esta novela de Juan Mena, que publica la editorial Dalia y al que el autor da las gracias por la confianza en esta obra de 220 páginas. Se trata del primer libro de una tetralogía, según las previsiones del escritor.