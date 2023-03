Rosco de Oro de la Semana Santa de San Fernando para Francisco Ruiz Brenes, Superpaco

Con 27 ediciones a sus espaldas, la entrega del Rosco de Oro se ha convertido ya en toda una tradición de la Cuaresma en San Fernando, uno de esos actos que desde la sede de los antiguos alumnos salesianos, en la Alameda, marca con paso firme el camino hacia un nuevo Domingo de Ramos.

La distinción que concede la Pastelería La Victoria para homenajear a aquellas personas o entidades que se hayan señalado en su defensa de la Semana Santa isleña es ya todo un símbolo tan redondo como los propios roscos que salen en sus bolsas de papel de la centenaria confitería.

Si unos dan un sabor único e inconfundible a estos días de cofradías en la calle, los otros -los del premio que se lleva con orgullo en la solapa- ponen los nombres y apellidos de esas personas que desde la trastienda trabajan y forman parte de una celebración con más de 275 años de historia compartida en la ciudad.

El Rosco de Oro de este año ha ido a parar a manos de un isleño sobradamente conocido por su trayectoria deportiva: Francisco Ruiz Brenes, Superpaco, que en la noche de este miércoles ha recibido emocionado la distinción otorgada por la familia Del Águila y la comisión del Rosco de Oro en un acto entrañable y familiar en el que se ha puesto de manifiesto esa faceta cofrade que le vincula desde que era un niño con las hermandades de su barrio del Cristo, Afligidos y Vera Cruz, y también con el Nazareno.

Ese niño del barrio del Cristo

"He sido toda mi vida del Nazareno, un hermano de Afligidos, un niño del barrio del Cristo que un día se puso bajo los palos de una portería de fútbol. El destino, la suerte y la ayuda de Dios me auparon hasta un club de postín como fue mi Sevilla y al sueño de todo futbolista que es la selección española. Pero sobre todo he sido un cañaílla y un amante de la Semana Santa de mi pueblo, de Domingo de Pregón a Domingo de Resurrección, de la Cuaresma entera", ha afirmado el homenajeado tras recibir la distinción de manos de Francisco del Águila, quien se ha encargado también de cerrar el acto con unas emotivas palabras sobre Superpaco, al que no ha dudado en llamar "una superpersona".

El Rosco de Oro ha sido presentado previamente por Faustino González Lunaro, que ha glosado brevemente su figura destacando, entre otros aspectos, su defensa de la carga tradicional isleña.

En el acto se ha recordado también especialmente a tres cofrades fallecidos durante el último año, como son Javier Nieto Tocino, Pepe Moreno Fraile y Julio Luque Virues. Rindiendo homenaje a su memoria con un padrenuestro cantado por el saetaro Manuel Lucas ha dado comienzo este acto.