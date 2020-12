Quejas de padres de San Fernando por la falta de citas para visitar las estancias de los Reyes Magos

El sistema de citas previas para visitar las estancias de los Reyes Magos del Castillo de San Romualdo y la Fábrica de Regalos de la Escuela San José ha despertado las críticas de numerosos ciudadanos. Son en su mayoría padres y madres de niños que han visto como ha sido imposible hacerse con una de esas citas previas para hacer disfrutar a sus pequeños de la magia de estas fiestas. Porque a eso se ha sumado que en muchos casos tampoco consiguieron entrar en el Ayuntamiento para ver por videoconferencia a Papá Noel.

Una de estas madres es Lucía que explica que vio el anuncio en el perfil del Ayuntamiento en facebook y de inmediato mandó un mensaje a los correos electrónicos indicados. Apenas habían pasado 40 minutos desde que se había publicado, pero recibió el email automático de que no quedan citas disponibles. "Me han dicho luego que el día anterior había salido en los medios. Pero ni siquiera personas que mandaron la solicitud por la noche pudieron tener hueco", señala.

Esta progenitora no entiende que no se hayan puesto opción para todos, "el Ayuntamiento sabe cuántos niños hay en San Fernando y esto no se puede hacer para unos pocos". "Se juega con la ilusión de los niños. Porque encima de que han sido unos campeones –encerrados tanto tiempo y con la mascarilla en el colegio, y sin cabalgata–, ahora no pueden disfrutar de esto", se queja. Comparte enfado con otros padres que critican el sistema escogido para las visitas, en lugar de hacer cola como en otros sitios –y como en otras ediciones en San Romualdo– para poder entrar.

El gobierno municipal defiende esta opción para cumplir las medidas de seguridad covid y evitar aglomeraciones. Apuntan a que se han recibido hasta ayer 3.735 correos electrónicos de solicitud de cita, y que la empresa que gestiona esta actividad comenzó a enviar mensajes de aviso de que no había plazas cuando alcanzó el límite permitido. Unas 6.300 personas, detalla, pasarán por ambas instalaciones: 3.100 por el Castillo y unas 3.200 por la Escuela San José.

La concejala de Fiestas, Mar Suárez, recuerda que se han duplicado las opciones con la apertura de la fábrica en San José, pero además se calcula que pasarán por estos sitios el triple de personas que otros años al haberse incrementado además el horario. Para las visitas teatralizadas que son cada diez minuto las tardes en el Castillo se han creado grupos de 14 personas, mientras que las visitas normales en los dos espacios se hacen por unidad familiar cada cinco minutos.

Desde el gobierno se pide a quienes tienen cita y no puedan acudir que lo notifiquen con tiempo para poder asignar la plaza a otra familia.