Presentada 'Insula Fidei', una mirada única al patrimonio colectivo de las hermandades en San Fernando

"No se puede conservar lo que no se quiere y no se puede querer lo que no se entiende". Ramón Cao Rondán -historiador del Arte y miembro de la junta permanente del Consejo- ha echado mano a la cita de Gándara para dar a conocer a La Isla cofrade la obra Insula Fidei, el gran atlas del patrimonio artístico de las hermandades de San Fernando.

El Consejo de Hermandades y Cofradías ha aprovechado la jornada del Sábado de Pasión –en las vísperas de una nueva Semana Santa huérfana de procesiones– para presentar un compendio único en muchos sentidos que ha supuesto todo un reto y un prolijo trabajo de investigación y documentación que se inició en 2018.

El catálogo, editado por el servicio de publicaciones de la Diputación Provincial de Cádiz, ha tenido su puesta de largo en las instalaciones municipales del centro de congresos, en uno de los pocos actos cofrades de una Cuaresma y una Semana Santa de nuevo marcadas por la pandemia.

La alcaldesa, Patricia Cavada; el concejal y diputado provincial responsable del área de Desarrollo de la Ciudadanía, Jaime Armario; junto al presidente del Consejo de Hermandades de La Isla, Manuel A. García López, respaldaron este acto de presentación de Insula Fidei, "una obra para la ciudad y sus cofradías", como ha precisado Ramón Cao durante su intervención.

El atlas patrimonial nace con la vocación de cubrir el vacío que existía en este ámbito. A pesar de los concienzudos trabajos de investigación sobre la historia de las hermandades llevados a cabo por Fernando Mósig –que también participa en esta obra– no existía hasta ahora un trabajo que abarcara dicho estudio desde la disciplina y técnicas que dan vida al patrimonio artístico cofrade. Y ahí es donde llega Insula Fidei: "La idea con la que se concibe era proyectar una obra que englobase los elementos patrimoniales más significativos e identitarios de cada una de las hermandades isleñas, tanto de penitencia como letíficas, y que todas estuvieran representadas y mostraran al lector la diversidad patrimonial de nuestras hermandades. Todas aportan su esencia e idiosincrasia", ha explicado Cao Roldán.

En dos partes, de manera general, se divide este compendio: una se centra en la historia, desde lo general a lo específico; y otra reúne una selección de ese patrimonio en un catálogo formado por 50 fichas. Junto a Ramón Cao, José Juan Díaz Rodríguez y María Cristina López García han abundado en cada una de ellas durante la presentación de Insula Fidei.

Aunque el equipo multidisciplinar que ha dado forma al atlas ha estado integrado también por Pablo Pérez García, Miguel Rodríguez Estrada, Francisco José Hernández Romero y José Antonio Rodríguez Molina. Además ha contado con la colaboración de varios especialistas y reúne una colección única de fotografías sobre patrimonio cofrade expresamente que han sido expresamente realizadas para este trabajo con la colaboración del periodista Eduardo Albarrán Orte.

El libro se estructura en 6 capítulos más el catálogo en los que se abordan desde la historia de las hermandades, a los pasos procesionales concebidos como retablos itinerantes, la imaginería, la platería, el patrimonio textil y el musical.