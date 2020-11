El Pleno de San Fernando aprueba las modificaciones de crédito para pagar la indemnización del tanatorio

Las modificaciones de crédito y el uso de una parte del remanente de 2019 para pagar una indemnización de algo más de 2 millones al propietario del tanatorio de San Fernando salió ayer adelante en el pleno con los votos favorables de PSOE y Cs, los socios de gobierno; y la abstención del resto de fuerzas (PP, AxSí, Vox y Podemos). El debate se centró en las críticas por la gestión municipal de este asunto, de este y de anteriores equipos de gobierno, y en la idoneidad de pagar de una vez la cuantía o afrontarla en diferentes ejercicios.

El concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, expuso que este era un ejemplo de la "herencia recibida" de anteriores gobiernos locales, y en concreto señalaba a los andalucistas. El edil socialista mencionaba que esta indemnización responde a un asunto iniciado en 2004 con la concesión de una licencia de obras que posteriormente, en 2008, fue declarada nula por la Justicia, por lo que el afectados reclamó daños y perjuicios. El pago de 2.001.000 euros se debe afrontar finalmente tras distintas instancias judiciales y tras un tiempo de negociación.

"Se paga una deficiente gestión", insistió Rodríguez, que explica que el equipo de gobierno había optado por una de las alternativas para responder a este pago: rescatar importes de partidas del presupuesto no ejecutados a estas alturas del año para acumular el dinero, junto a unos 300.000 euros del remanente de Tesorería de 2019, para que no haya un perjuicio en los ejercicios económicos siguientes.

La portavoz de Podemos, Ana Rojas, cuestionaba esta decisión, al entender que "abandona la prudencia" y renunciar a la opción de que el próximo año se pueda contar con remanente para atender las necesidades que surjan con la crisis sanitaria y económica por el covid-19. "Rechazan tener remanente para disponer de un fondo social el próximo año", abundó.

La concejala de la formación morada lamentó que se echara mano de partidas para el fomento del comercio, para el fomento de la cultura, para el fomento del empleo o el mantenimiento de barrios, no ejecutadas alegando los intereses que se pueden generar y cuando en otros casos "no les ha supuesto un problema". Para Rojas se trata de pagar el precio "por la negligencia del gobierno: otro pufo andalucista".

Carlos Zambrano también usó el mismo término para hablar de este asunto, pero además cuestionó que se responda ahora por parte municipal tras un requerimiento judicial, cuando se trata de una sentencia de 2016 y por tanto se ha acumulado unos intereses desde entonces de más de 300.000 euros, según sus cálculos. De esta forma señaló tanto al gobierno actual como al gobierno del PP.

"Dice que tenemos capacidad de pagarlo ahora, pero es a costa de renunciar al remanente y de eliminar partidas del presupuesto", dejó claro el portavoz de Vox, que aunque entiende que se tienen que cumplir las órdenes judiciales "no podemos asumir" la forma de hacerlo.

También Ciudadanos intervino en este punto. Su portavoz, Regla Moreno, lo hizo para criticar la "nefasta gestión" andalucista y para lamentar que a pesar de los intentos de acuerdo no haya fructificado.

El portavoz del PP, José Loaiza, respondió a las alusiones de Vox y aclaró que el recurso es de 2011 cuando acaba de iniciar mandato y la resolución es de diciembre de 2014, "apenas unos meses antes de terminarlo". "Defendimos los intereses de San Fernando porque la petición de indemnización era de cerca de 3,4 millones", puntualizó. "Ni Vox ni Podemos saben lo que es gobernar. Actuamos por interés de la ciudad", reiteró.

También contestó a las alusiones el portavoz de Andalucía por Sí (AxSí), Fran Romero, que ironizó con la amnesia mostrada por el PSOE sobre el gobierno con los andalucistas. "Lamento que en 2004 se diera una licencia de obras que después de consideró nula. Pero con un informe favorable si el político no la firma puede ser prevaricación", aseguró antes de argumentar que estas cuestiones son decisiones técnicas y no políticas.

Romero consideró que debería haberse llegado a un acuerdo de fraccionamiento de pago y no renunciar a remanente o a partidas del presupuesto.

En su intervención de cierre, el concejal de Presidencia aseguró que en este caso sí hubo informe desfavorable. "No nos olvidamos de los cuatro años de gobierno", que fueron muy fructíferos", respondió a Romero. A Rojas, que apuntó que se había descartado recurrir la indemnización, le aclaró que no cabe recurso porque se trata de una "sentencia firme", además de negar que no se haya invertido en el mantenimiento de los barrios.