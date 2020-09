El nuevo curso político se inicia con el reto de superar la crisis sanitaria y económica, pero la regidora isleña no renuncia a los grandes proyectos y la captación de inversiones que han marcado estos años de gobierno. Cavada defiende la gestión de las necesidades durante el estado de alarma y en verano, aun con restricciones, para la dinamización de la ciudad.

–Se inicia un curso político, marcado por la crisis sanitaria y social. ¿Cómo lo afrontan?

–Siempre que hablamos de cuáles son las estrategias y los objetivos que nos marcamos para el nuevo curso lo fundamental está en superar la pandemia, por supuesto superar la crisis económica derivada del covid y afrontar los temas relacionados con lo social, la educación, la sanidad, como prioritario. Pero también pensar en el futuro, porque al final necesitamos generar riqueza y empleo. Por eso este curso político vendrá marcado por el trabajo para intensificar la captación de inversiones y la puesta en marcha de proyectos importantes, como el Parque de La Magdalena.

–En estos meses se ha visto la situación preocupantes de la hostelería, el comercio.

–La hostelería y el comercio es de los sectores que más han sufrido. A lo largo del verano este gobierno ha intentado dinamizar la ciudad para que la ciudadanía saliera a la calle para que, con todas las precauciones, siguieran recuperando la actividad. Quien ha podido dar un paseo este verano, ha podido ver que ha habido afluencia, que ha habido dinamización económica. Y he palpado ese respeto a las normas, a la aplicación de medidas covid en los negocios.

–En el caso de la atención a las familias que estaban pasando dificultades se tomaron medidas pero ha habido críticas por las carencias, por los retrasos.

–He tenido muchas reuniones con muchos alcaldes y alcaldesas a lo largo de todo el estado de alarma y puedo asegurar que el Ayuntamiento de San Fernando ha sido un ejemplo en la celeridad de las ayudas de emergencia social, especiales, excepcionales. Hemos modificado en tiempo récord nuestras bases de ayuda de emergencia, hemos pagado en el plazo de 48 horas, hemos suprimido durante el estado de alarma la aportación de documentación y todas las personas que tuvieran expediente abierto automáticamente se procedía al pago de las ayudas e incluso a la prórroga sin comprobar si su situación había cambiado porque se presuponía que en esa situación de estado de alarma, de parálisis de la economía, no había habido modificación. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, con la incorporación de personal, dentro de las estrictas normas que tenemos en este sentido buscamos la forma legal para hacerlo en el menos tiempo posible. Hemos utilizado aquellas subvenciones, en este caso de la Diputación Provincial de Cádiz, que ha estado al lado de los municipios de esta provincia, por dotar incluso de más personal. Por eso creo que el Ayuntamiento de San Fernando ha hecho todo lo que podía, actuando de manera diligente y con una respuesta ágil y eficaz a todas las familias que lo requerían.

–Parecía que la situación podía mejorar, pero los contagios siguen subiendo.

–La situación en Andalucía nos preocupa, entiendo que a quien más es a la autoridad competente, el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, que debe poner todo para ir solventando la situación. Y eso se traduce en muchas actuaciones. En primer lugar, en la atención primaria, con los rastreadores, las citas que no se dan con menos de 15 días. No está funcionando de manera correcta en un momento que es prioritario. Estamos viendo también la alarma generada por la inseguridad en la vuelta al cole, en la que han derivado responsabilidades tanto en los equipos directivos y como en los propios ayuntamientos, que estamos dando más del cien por cien de lo que tenemos que dar para poder paliar las carencias que hemos encontrado por parte del Gobierno de Moreno Bonilla en aquello que le compete sin tener ninguna financiación extra como sí están recibiendo ellos del Gobierno de España.

–Supongo que le llega cómo se sienten los padres.

–Entiendo perfectamente cómo se sienten, el temor, la inseguridad que esta situación les está generando. Hemos visto que en el último consejo de gobierno se daba cuenta de la guía de vuelta al cole segura, sorprende que ya iniciado Infantil y a las puertas del inicio de Primaria en ese momento. Hemos estado pendientes de que se marcaran directrices claras, pero hemos echado en falta una verdadera apuesta por bajar la ratio de los centros, evitar que hubiera muchos niños por clases, y así se consiguiera ese distanciamiento que se nos exige en la calle, pero parece que en los colegios no le importa tanto que no se mantengan. Los ayuntamientos, de todos los signos políticos, estamos intentando aportar. En el caso de San Fernando hemos incorporado más horas de limpieza para que se haya también por la mañana, en hora lectiva, personas que puedan limpiar las zonas comunes, los aseos; se está haciendo un esfuerzo extra en los jardines, que vamos a mantener todo el año; igual que todos los entornos considerándolos zonas sensibles. Vamos a hacer una campaña de concienciación y sensibilización en la puerta de los colegios con paneles para recordar a los padres y madres la importancia de guardar las distintas medidas de seguridad, como evitar aglomeraciones, que acompañe solo un padre, el uso de mascarilla. Vamos a estar atentos, ver cómo se evoluciona. Es mi interés tener una comunicación fluido con la Junta, para conocer los casos que se puedan ir dando, para ajustar la actuación de limpieza y desinfección a la realidad. Como alcaldesa reclamaré al Gobierno de Moreno Bonilla, al igual que él hace al Gobierno de Pedro Sánchez, que sea conscientes de que no podemos asumir más competencias de las que ya tenemos y en unas circunstancias excepcionales destinar gran parte de nuestro presupuesto a paliar la falta de actuación por parte de la Junta sin tener una transferencia de financiación, como el Gobierno andaluz sí ha tenido del central.

–Pedía a la Junta en el estado de alarma información de los casos, ¿ha habido alguna novedad?

–Durante estos meses ha habido falta de información. Se conocían después de muchas semanas, pero no hay un análisis o una documentación para ajustar los servicios municipales. A día de hoy no estamos teniendo brotes, afortunadamente. No obstante, la tendencia es al alza y tenemos que seguir atentos. En estos días atrás nos han comunicado que van a ir notificando las personas que han dado positivo, para que también podamos hacer un seguimiento a través de la Policía Local para que no incumplan las normas o la obligación de mantenerse confinados.

–Con esta situación hay ciudadanos que no han entendido que se hicieran actividades en verano. Usted ya ha explicado que se ha seguido una estrategia de futuro.

–Queríamos apostar por la cultura y por el ocio para dinamizar la economía. Durante muchos años, desde que yo soy alcaldesa, hemos querido incorporarnos a esa oferta del turismo vinculado a la música y este año en circunstancias muy especiales hemos conseguido hacerlo siendo un ejemplo en Andalucía. Hemos traído una oferta cultural de primer nivel. Los artistas han agradecido que se apueste por la cultura en un momento crucial pidiendo la colaboración del público. Izal decía que bailar sentados nos permitiría en el futuro bailar de pie y creo que eso lo resume. Ya estamos trabajando para que San Fernando sea un municipio de referencia en la costa gaditana desde el punto de vista del ocio y cultural.

–Otras apuestas en esa línea de los últimos años ha sido Halloween, también la Navidad. ¿Cómo se presenta este año?

–Hemos sido una referencia con Halloween, pero implica aglomeraciones, una atracción tan potente que este año no entra en los objetivos potenciarlo. Se han hecho eventos que podían controlarse como las jornadas de baile flamenco de las academias. Pero Halloween no puede controlarse y no encaja con la nueva normalidad. En cuanto a la Navidad, estamos trabajando a nivel interno para ver cómo planeamos unas fiestas diferentes. En estos días tengo una reunión con la Asociación de Reyes Magos. La ciudad contará con la iluminación, con elementos que atraigan y dinamicen la economía para generar riqueza y empleo, pero la campaña tendrá que ajustarse a acciones sin aglomeraciones.

–Otros eventos que pueden truncarse son la inauguración del Museo Camarón y del Ayuntamiento.

–Todo en nuestra vida ha cambiado, desde la celebración de una boda o una comunión a la limitación en una barbacoa con familiares. Eso se traduce en este tipo de eventos institucionales. Todos hubiéramos deseado que estos grandes logros fueran grandes acontecimientos, con mucha afluencia de ciudadanía. Pero habrá que limitarlo y ajustarlo a la nueva normalidad. Hay que ser responsable.

–Ha hablado de la importancia de la inversión pública en estos momentos de crisis, ¿en qué punto está ese plan?

–Planteamos poner en marcha actuaciones por 19 millones de euros para crear riqueza en el sector de la construcción. En estos días atrás si uno mira la plataforma de contratación del Estado no habrá visto otro ayuntamiento que haya volcado más licitaciones. Se ha licitado la obra de Fadricas. Se está ejecutando la obra de la pieza trasera de La Almadraba; estamos a punto de recibir el proyecto del parque de La Magdalena; acabamos de adjudicar el mobiliario del Ayuntamiento; estamos a las puertas de terminar el parque astronómico infantil en el Barrero; estamos realizando un plan de asfaltado y firmes. La dotación de mobiliario del acceso 4 de la playa; la adjudicación de la obra de Isaac Peral y el proceso de adjudicación de la dirección de obra para los trabajos de la Casa Lazaga... Podemos hablar de actuaciones licitadas, otras más avanzadas en la tramitación o en ejecución. Va a buen ritmo.

–Cuando habla de proyectos en marcha no solo menciona los que se realizan con fondos propios, sino fondos conseguidos de otras administraciones.

–Al recibir la noticia de los 1,2 millones conseguidos para León Herrero, hacía un breve balance de lo trabajado y conseguido en estos cinco años de gobierno. Son unos 15,5 millones de fondos ITI: el Museo Camarón, la plataforma de la playa, la playa accesible que funciona y es una referencia en Andalucía por la calidad de los servicios. Recordaba el eurovelo para el turismo vinculado al ciclismo. Incluso de los fondos para Bazán. Pero no solo son estos fondos, también son 17 millones captados con nuestro esfuerzo, el del equipo que conforman los empleados municipales con el gobierno, con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi); los fondos europeos para parte de la rehabilitación del Ayuntamiento; los fondos para las viviendas de la calle Alsedo y los fondos europeos para Fadricas II. Esto evidencia que estamos haciendo las cosas bien. Nos da coherencia. Siempre hablo de transformación de la ciudad, del modelo económico, que nos permita generar riqueza y empleo y de esa forma tener más recursos que se traduce en una mayor prestación de servicios. Así que si somos coherentes para desarrollar la transformación del modelo productivo necesito financiación y el objetivo es captar fondos públicos por un lado, pero también captar inversión privada.

–Es evidente la importancia de Navantia en la economía local. ¿Acertó en la sustitución del uso del Parque del Mar?

–Tengo la obligación de velar por que los proyectos se desarrollen. Me habla de otro proyecto de los históricos, la puesta en uso del Parque de la Historia y del Mar que llevaba más de diez años cerrado. No encontré, y no me he equivocado, un ánimo del Gobierno andaluz de poner allí el centro de industrias digitales. No salía adelante, a pesar de haber trabajado en él, de tener sinergia con las empresas. La Junta decidió llevarlo a El Puerto, pero ese proyecto solo ha tenido una foto y no ha desarrollado nada. El centro de formación de Navantia era algo seguro. Espero que siga distinguiendo a San Fernando que tiene la sección de Sistemas y ahora la formación a nivel nacional de Navantia. Ver cómo se ejecutan las obras de remodelación me emociona porque veo que poco a poco vamos cumpliendo los objetivos y los retos. Pero además sigo adelante con la idea del centro de industria digital.

–Otro proyecto que buscó fondos para su financiación fue la Plaza del Rey, pero la iniciativa ha tenido el rechazo entre otras cuestiones por la pérdida de vegetación.

–Después de la inversión importante en el Ayuntamiento, con la que se está realizando en su entorno y en el del Mercado Central se busca mejorar la ciudad, darle una mayor calidad urbana y generar alrededor una dinamización y potenciación del comercio, la hostelería y el turismo. La mejora tiene que conseguirse también en la plaza, que tiene un gran valor patrimonial porque Torcuato Cayón diseñó el Ayuntamiento con el conjunto de la plaza. El proyecto persigue la potenciación de la hostelería y el comercio y la posibilidad de usar la plaza para grandes eventos, e incorpora vegetación, de porte considerable, pérgolas.

–La ciudad tiene una evidente necesidad de vivienda social, lo reclama la ciudadanía, la oposición.

–Durante los años de crisis los planes de vivienda cayeron y causaron un efecto importante también en los ayuntamientos. Ahora estamos haciendo un esfuerzo. Hemos captado fondos públicos para construir 15 de viviendas en la calle Alsedo, se ha cedido suelo a Esisa para construir vivienda pública en sistema de cooperativa, un método innovador que tiene en cuenta a una parte de la población sin suficientes recursos para acceder al mercado libre. Y se ha cedido otro suelo para desarrollar viviendas sociales, con una subvención a la que hemos optado. Sin olvidar que se ha incorporado al presupuesto una partida para comprar vivienda e incorporarla al parque público y una línea de subvenciones para viviendas en alquiler.