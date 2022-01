Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando: "El concepto de Bahía puede avanzar con una planificación conjunta y generosa de cada ciudad"

"Que el concepto ciudad de la Bahía es positivo es algo incuestionable. Estamos convencidos de que se puedan ofrecer servicios, realizar proyectos y avanzar de forma conjunta". La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, defiende la apuesta por una mancomunidad fuerte de la que puedan beneficiarse todas las localidades de la Bahía de Cádiz. Eso sí, deja claro, su funcionamiento correcto requiere de "una planificación conjunta y generosa del territorio, que tenemos que asumir cada una de las ciudades", del diseño de una estrategia global que beneficie a todos.

La regidora isleña considera que la ciudadanía tiene asumida la idea de Bahía en su día a día, y va un paso por delante de las administraciones. "Se desplaza por ella, participa y aprovecha oportunidades, servicios o citas culturales en distintos municipios" sin atender a la división de los distintos términos, expone. Por el contrario, las administraciones "hemos elevado menos la mirada y hemos conservado con celo competencias y servicios de manera exclusiva, en una visión corta de miras", reconoce. Los ayuntamientos solo han cedido, apunta, algunos servicios secundarios "que poco o nada aportan a la eficiencia".

Diseñar la Bahía como un solo ente sería el comienzo para que esta mancomunidad tuviera éxito, es algo que tendría que haberse hecho ya y en lo que habría que trabajar "para verdaderamente tener éxito". Esa idea de Bahía partiría de las capacidades, intereses y oportunidades que cada ciudad pueda ofrecer para ofrecer "algo global" y que "haya una estrategia unitaria". Un reajuste equilibrado de presupuesto y posibilidades de ingreso sería algo necesario, dado el desequilibrio que existe entre los municipales, añade.

"No todos los municipios tienen las mismas capacidades y condiciones, y es poco lógico y no nos lleva a avanzar que todos queramos tener de todo (lo mismo) y competir con los demás, en lugar de pensar en las potencialidades de compartir lo que hace fuerte a cada uno para, en definitiva, fortalecer a la Bahía", advierte Patricia Cavada. "Por ejemplo, si por capacidades de mi municipio puedo ofrecer suelo para desarrollo industrial, no puedo lucrarme más, sino que por el contrario debo ir de la mano, del municipio cuya aportación en este caso es el suelo residencial que permite dar cobertura habitacional y vivienda a la población de la Bahía. Esta es la realidad que encontramos en el sistema tributario actual que genera importantes desequilibrios entre los distintos municipios", insiste.

La alcaldesa de La Isla pone un ejemplo positivo de la unidad de acción entre localidades como es la Depurador de Aguas entre Cádiz y San Fernando; o el servicio del Consorcio de Transportes. Sin embargo, lamenta, para la mancomunidad se han cedido cuestiones puntuales, "de escasa relevancia y efecto práctico, que no justifican en absoluto el mantenimiento de una estructura como esa".

Las bondades que puede acarrear el concepto de una Bahía mancomunada sobre el papel son evidentes, "no puede concebirse un mejor sistema", sin embargo, la administración no ha sabido ponerlo en práctica, "no ha funcionado o no hemos sabido dar los pasos adecuados", entiende. A pesar de ello, asume que se puede avanzar y "recorrer esos pasos pendientes", aunque se sea consciente de las limitaciones y "de hasta dónde estamos dispuestos a llegar". En ese contexto, considera que hay acciones de obligada atención conjunta, como la lucha contra el cambio climático, "una cuestión ineludible y acuciante". "Sin duda veo esta estrategia de la unidad de acción, y más en este ámbito concreto con el que San Fernando está tan comprometido, como una clara oportunidad. Por eso, estoy decidida a ejercer y realizar todas las acciones necesarias en ese sentido. Desde luego me voy a empeñar en ello y voy a proponer al resto de ayuntamientos a adoptar acciones en este sentido", finaliza.