El PP denuncia graves problemas de accesibilidad en el acceso 5 Estrellas de la playa de Camposoto

"De 5 Estrellas tiene poco el acceso", señala la concejala del PP Malu del Río, que hoy ha denunciado las múltiples carencias en materia de accesibilidad que acumula la zona especialmente reservada y adaptada a las personas con discapacidad que existe en la playa de Camposoto.

Tanto es así que el PP isleño ha existido al gobierno municipal que adopte de inmediato las medidas que sean necesarias para revertir esta situación y conseguir que la playa sea, efectivamente, "un espacio sin barreras y totalmente inclusivo".

La denuncia de los populares ha coincidido hoy con la puesta de largo de los nuevos módulos del acceso 4, al que de hecho -señala Del Río- resulta prácticamente imposible acceder desde el aparcamiento dado el desnivel que existe desde la carretera debido a que las obras no se han terminado. La zona de aparcamientos reservados a las personas con discapacidad hasta el acceso a la playa, donde se encuentra la pasarela de acceso, no existe un camino adaptado, por lo que intentar llegar al acceso 5 Estrellas puede ser de entrada un obstáculo para una persona en silla de ruedas.

Los populares han denunciado además la incorrecta de señalización de los estacionamientos reservados a personas con problemas de movilidad "lo que limita la capacidad de maniobra para abandonar o acceder al vehículo".

Los módulos, señala también Malu del Río, "no están dispuestos a cota cero y aunque hayan intentado salvar el desnivel con una rampa lo que hace es dificultar la apertura y cierre de las puertas".

A ello se suma el espacio entre las lamas (hasta 2 centímetros) de la pasarela, en concreto, del acceso 4. "No es el adecuado, ya que hay sillas de ruedas y bastones que se quedan encajados y puede provocar un accidente".

"Por ello, ya pedimos a este Ayuntamiento que, en vez de esta tarima de madera insegura, colocara un carril de hormigón u otro elemento uniforme y bien anclado al suelo, tal y como recomienda la reglamentación sobre accesibilidad. Curiosamente, es lo que han hecho para acceder al chiringuito, con lo cual este gobierno deja claro cuales son sus preferencias", apunta.

Desde el PP también han pedido al Ayuntamiento que disponga de material adecuado en el modulo de accesibilidad: "No es normal que se tengan que amarrar las tumbonas con cuerdas para que no se abran y sigan provocando accidentes; o que haya elementos cortantes y oxidados".

También recuerda Malu del Río que la adaptación de los aseos "no sólo conlleva la ampliación de las puertas, sino la disposición de otros elementos de los que carece el de la playa (como algún dispositivo de emergencia) o un pestillo que pueda ser accesible desde fuera del recinto; e incluso que todos los sistemas de higiene cuenten con las medidas reglamentarias". Actualmente, insiste, los artículos que hay dentro del wc, como las barras, no cumplen la normativa. "Solo puede hacerse la transferencia por un lado y han sido colocadas a una altura arbitraria y no en base a una reglamentación que conoce el Ayuntamiento pero que no pone en práctica".

Recordaba la edil que el gobierno de Patricia Cavada cuenta con un informe realizado por técnicos del IMSERSO sobre la adopción de medidas de inclusión que deben adoptarse en la playa y sus servicios, "muchas de estas solo requieren de voluntad política y empatía con el colectivo, dos virtudes que la alcaldesa socialista está demostrando no tener".

Finalmente, Malu del Río preguntó por la pasarela enrollable adquirida en 2014 por el Ayuntamiento y que permitía a las personas con movilidad reducida llegar autónomamente hasta la orilla. "La adquirió el anterior gobierno, y con éste desapareció, lo mismo que ha sucedido con el interés por hacer de San Fernando una ciudad de personas iguales, sin barreras de ningún tipo", concluye.