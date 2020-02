El PP pide un espacio propio para el conservatorio de música de San Fernando

El presidente del Partido Popular (PP) de San Fernando, José Loaiza, ha solicitado al gobierno municipal que dote al conservatorio elemental de música Chelista Ruiz Casaux de un espacio propio para la impartición de las enseñanzas musicales y que pueda, asimismo, aspirar al grado profesional.

Loaiza ha recordado que el conservatorio isleño, "un reconocido referente cultural de nuestra ciudad", cumple 30 años ofreciendo formación musical a isleños de todas las edades. Por sus compartidas aulas del CEIP Almirante Laulhé, recuerda el portavoz del PP, han pasado durante todos estos años centenares de alumnos "que se han enriquecido de esta enseñanza y, en muchos casos, han devuelto a la sociedad isleña parte de lo aprendido".

El Conservatorio, recuerdan los populares, es el único centro de estas características, perteneciente a la red de centros de la Consejería de Educación de Andalucía, que existe en el municipio; "por tanto, escolariza en enseñanza musical a una población muy numerosa".

Para una mejor formación, pide el PP, "es necesario contar con nuevos espacios de docencia cuanto antes".

"Nos encontramos con profesorado que comparte centro y aulas. Estas condiciones no son las adecuadas ni para los alumnos ni para los profesores. No es aceptable que el único conservatorio de música de San Fernando no disponga, tres décadas después, de un edificio propio", afirma Loaiza.

Desde el PP entienden que existen suficientes espacios públicos para acoger estas enseñanzas. El edificio que ocupó la Escuela Infantil Virgen del Carmen hasta su cierre puede estar capacitado para acoger al conservatorio, máxime cuando el PSOE ya se ha desdicho del compromiso adquirido con el Escuela Oficial de Idiomas para su traslado al citado colegio.

También, el previsible traslado de la Alcaldía a su ubicación definitiva en el Ayuntamiento dejará libre la sede del antiguo Museo Histórico; incluso, si se opta por llevar hasta ese edificio de la Calle Real la actual Casa de la Cultura, el inmueble de la calle Gravina sería "una muy buena opción" para albergar el Conservatorio.

"También -abundó Loaiza- el Ayuntamiento dispone de otros espacios y edificios que pueden, convenientemente adecuados, pasar a convertirse en Conservatorio".

No obstante, recalca el PP, "animamos al gobierno de Patricia Cavada a pensar también a medio plazo". "Nuestra ciudad es un hervidero cultural y artístico que bien merece contar con una Casa de las Artes, en donde acoger, la música, la danza y la cultura. La Casa Lazaga sería un espacio dignísimo para albergar esa institución, e incluso la ruinosa antigua Casa de la Cruz Roja. Para ello, solo es necesario interés, iniciativa y gestión, porque este gobierno sí tiene dinero disponible para invertir en una actuación como ésta".

En definitiva, apunta Loaiza, "son algunas de las muchas opciones existentes para cumplir con un deseo que todos compartimos con la comunidad educativa del Conservatorio de Música, que es dotarlo de un edificio propio".