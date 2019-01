El PP denuncia la ausencia de un plan de evacuación en la piscina municipal de La Magdalena

La secretaria general del Partido Popular (PP) isleño, María del Carmen Roa, ha denunciado la ausencia evidente de un plan de evacuación en las instalaciones de la piscina municipal de La Magdalena.

"Hemos recibido muchas muestras de indignación y, también, la lógica preocupación de usuarios de estas instalaciones ante la falta de una información elemental, básica ante cualquier contingencia que pueda suceder, que esté a la vista pública, y que, llegado el caso, puede ser vital para quienes trabajan o utilizan esta piscina", aseguró la también edil popular.

Roa, explica el PP, supervisó el recinto "dando buena cuenta de las denuncias ciudadanas y certificando la falta de cualquier elemento o dispositivo obligatorio en un recinto público, tales como un plan de evacuación a la vista, así como indicadores de las salidas a utilizar en caso de emergencia".

Para la responsable del PP, "la alcaldesa socialista, Patricia Cavada, debe poner fin de inmediato, antes de que suceda una desgracia, a la actual situación. No es lógico que este gobierno no vele por la seguridad de sus ciudadanos y los exponga constantemente a una situación de desamparo ante una emergencia. No sabemos si existe un plan de evacuación, pero si existe de poco vale ya que los usuarios no pueden verlo. Vamos a pedir responsabilidades por esta situación y exigir que se actúe urgentemente ante la indefensión que padecen los usuarios y el personal de las instalaciones".

Roa recordó que hace unos meses, un apagón fortuito dejó a la piscina de La Magdalena "totalmente a oscuras con medio centenar de usuarios en el agua" y que, gracias a la profesionalidad de los trabajadores de estas instalaciones, pudieron salir utilizando para ello linternas y la iluminación de los teléfonos móviles.

"Fue un aviso, porque cualquier cosa puede ocurrir, y quedarse en una mera anécdota o tener consecuencias mucho más peligrosas. Por ello realizamos esta denuncia, para que los ciudadanos cuenten con todas las medidas de seguridad que demanda el sentido común y a las que obliga la ley", subrayó.

Enfermería

También, señala el PP, se han producido quejas por que existen periodos "en blanco" a lo largo del día. Esto es, hay horas en las que a pesar de que la piscina cuenta con usuarios no hay personal sanitario que atienda alguna contingencia de cierta envergadura a la que no puedan hacer frente los monitores, adiestrados en primeros auxilios. Si la piscina de La Magdalena se encuentra abierta desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, no todas esas horas están cubiertas por un profesional de la sanidad.

"El personal de enfermería solo está contratado de 10 a 13 horas, y de 16 a 20 horas. No obstante, hay muchas personas, incluidos niños, que hacen uso de la piscina en tramos horarios que actualmente está desatendido". Por ello, Roa reclamó "que el servicio se adapte a la realidad de estas instalaciones públicas, y que el vecino que opte por nadar a las 8 de la mañana tenga los mismos servicios que el que lo haga a las 6 de la tarde".

Roa llevará esta situación "totalmente anómala" al pleno municipal "para hacer valer los derechos y la seguridad de todos los usuarios de estas instalaciones del Ayuntamiento".