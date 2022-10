El PP denuncia "el estercolero" de Fadricas II por la dejadez del gobierno de San Fernando

El polígono industrial de Fadricas II se presenta como "un estercolero", denuncia el Partido Popular (PP) que achaca su estado a la "dejadez" del equipo de gobierno de San Fernando.

"Poco se hace", advierte la concejala María José de Alba, que lamenta que ni siquiera se atiendan las reclamaciones de los empresarios del colindante polígono de Fadricas I entre otras cosas por la falta de limpieza. "Ni siquiera las parcelas municipales están limpiadas o valladas por seguridad", apunta la edil, acompañada de la concejala Carmen Roa, con bolsas de escombro acumulados en una parte de esta superficie. Una imagen que se repite a pocos metros y en otros puntos de este espacio económico.

No es la imagen adecuada, ironiza la formación, para vender el polígono y por tanto supone un "fracaso en la planificación industrial". Desde hace más de 7 años, se queja, el gobierno municipal habla de cambio de modelo productivo, pero ni el turismo, ni el comercio, ni la industria han mejorado. "El turismo no se ha potenciado, el comercio no tiene el suficiente apoyo para relanzarse y la industria es la misma que había", resume De Alba.

En estos dos mandatos, insisten los populares, solo se han implantado en este polígono industrial dos supermercados y dos naves para servicios municipales como Limpieza y Recogida de Basura y Parques y Jardines. "No hay nada más. El tiempo pasa y el polígono está igual", señala la concejala popular. "Con estos mimbres poco se puede cambiar el modelo productivo de La Isla, esa aspiración que lleva repitiendo desde 2015, una y otra vez, Patricia Cavada y su gobierno", añade.

Abandono de Fadricas II

El polígono de Fadricas II sigue sin desarrollarse por parte del gobierno municipal, sin que la imagen que muestra ni los precios supongan un atractivo para los empresarios, comentan desde el PP. La superficie está "abandonada", y sufren actos vandálicos, con las consiguientes quejas del empresariado que compró en su momento parcelas.

Las 11 parcelas propiedad del Ayuntamiento, expone el PP, son las que peor estado presentan con acumulación de escombros, basuras orgánicas, chatarra y restos de líquidos contaminantes, como el aceite de automoción.